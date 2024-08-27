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Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'ye Veda Ederken Gözyaşlarını Tutamadı!

Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'ye Veda Ederken Gözyaşlarını Tutamadı!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
27.08.2024 - 23:15

Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe kariyerini noktaladı. Milli futbolcu, İngiltere Premier Lig ekibi Brigthon'a transfer oldu. 24 yaşındaki başarılı futbolcu, sarı-lacivertli kulübüne veda ederken oldukça duygusal anlar yaşadı.

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1,4 milyon euroya Hollanda ekibi NEC'ten transfer edilmişti

1,4 milyon euroya Hollanda ekibi NEC'ten transfer edilmişti

Dönemin teknik direktörü Phillip Cocu, yönetime 'Ferdi Kadıoğlu'nu şimdi almazsanız ilerde almanız için tüm takımı satmanız gerekir. İlerde almak imkansız.' demişti.

Takımın vazgeçilmezlerinden biri haline geldi

Takımın vazgeçilmezlerinden biri haline geldi

İlk sezonunda fiziğiyle eleştirilerin hedefi olan hatta birçok futbolseverin umudunu kestiği isimlerin başında yer alan Ferdi, adaptasyon sürecinin ardındansa herkese parmak ısırttı. Gelişimiyle tüm dikkatleri üzerine toplayan genç futbolcu, sarı-lacivertli ekibin başındaki çalıştırıcıların kadroya yazdığı ilk isimlerden biri oldu.

Milli Takım'a seçildi

Milli Takım'a seçildi

Hollanda yerine milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan başarılı bek oyuncusu, ay-yıldızlı formayla da çıktığı son turnuvada, EURO 2024'te, dünya devlerinin radarına girmeyi başardı.

Transfer döneminin en çok konuşulan oyuncularından biri oldu, Brighton imzayı attırdı

Transfer döneminin en çok konuşulan oyuncularından biri oldu, Brighton imzayı attırdı

Adı üst düzey takımlarla anılan Ferdi'nin tercihi, Premier Lig oldu. Milli futbolcu, Brighton'la anlaşarak Fenerbahçe'ye bonuslar dahil olmak üzere 35 milyon euro kazandırdı. Sarı-lacivertli kulüp, bir sonraki satıştan da yüzde 10 pay alınacağını açıkladı.

Vedasında gözyaşlarını tutamadı 👇

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Fenerbahçe'nin yayınladığı Ferdi Kadıoğlu klibinin tamamı 👇

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ffutbol için mesai harcayan ağlayan bağırıp çağıran temelde maldir