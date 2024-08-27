Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'ye Veda Ederken Gözyaşlarını Tutamadı!
Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'ye Veda Ederken Gözyaşlarını Tutamadı!
Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe kariyerini noktaladı. Milli futbolcu, İngiltere Premier Lig ekibi Brigthon'a transfer oldu. 24 yaşındaki başarılı futbolcu, sarı-lacivertli kulübüne veda ederken oldukça duygusal anlar yaşadı.
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1,4 milyon euroya Hollanda ekibi NEC'ten transfer edilmişti
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Takımın vazgeçilmezlerinden biri haline geldi
Milli Takım'a seçildi
Transfer döneminin en çok konuşulan oyuncularından biri oldu, Brighton imzayı attırdı
Vedasında gözyaşlarını tutamadı 👇
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Fenerbahçe'nin yayınladığı Ferdi Kadıoğlu klibinin tamamı 👇
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