Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'ye Veda Ederken Gözyaşlarını Tutamadı!

İlk sezonunda fiziğiyle eleştirilerin hedefi olan hatta birçok futbolseverin umudunu kestiği isimlerin başında yer alan Ferdi, adaptasyon sürecinin ardındansa herkese parmak ısırttı. Gelişimiyle tüm dikkatleri üzerine toplayan genç futbolcu, sarı-lacivertli ekibin başındaki çalıştırıcıların kadroya yazdığı ilk isimlerden biri oldu.