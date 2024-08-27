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Filenin Sultanları'dan Zehra Güneş Tatil Pozlarına Düştüğü Notla Dikkatleri Üzerine Çekti

Filenin Sultanları'dan Zehra Güneş Tatil Pozlarına Düştüğü Notla Dikkatleri Üzerine Çekti

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
27.08.2024 - 21:27

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız isimlerinden Zehra Güneş, Paris'in ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları sonrası soluğu tatilde aldı. Başarılı voleybolcunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım beğeni topladı.

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Filenin Sultanları, Paris'ten dördüncülükte dönmüştü

Filenin Sultanları, Paris'ten dördüncülükte dönmüştü

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'nde elde edilen başarısız sonucun ardından Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen 2024 Olimpiyat Oyunları'nda da sakatlıklarla boğuşmuş dev organizasyonu kürsüye çıkamadan noktalamıştı.

Turnuva sonrası Zehra Güneş tatile çıktı

Turnuva sonrası Zehra Güneş tatile çıktı

Instagram'da 4,1 milyon takipçiyle dünyanın en popüler voleybolcusu konumunda bulunan 25 yaşındaki başarılı orta oyuncu, Maldivler'e gitti

Yıldız voleybolcu, tatilinden kareler paylaştı ve şunları söyledi:

Yıldız voleybolcu, tatilinden kareler paylaştı ve şunları söyledi:

'Her kitabın bir hikayesi olduğuna inananlardanım. Her yolculuğumda yanımda bir arkadaş gibidirler. Ve her okuduğum kitap bana o an’a dair bir mesaj verir. Bunu bir kez daha anladığım, kendime birşeyler öğrettiğim, doğayı daha çok hissedip kendime döndüğüm, başka topraklardan enerji alıp kendimi yenilediğim, daha yapmak istediğim bir çok şey olduğunu farkedip yeni hayaller kurduğum kısa bir araydı'

Güneş sözlerini "Yakında kaldığımız yerden yeni hayallerle, yeni hedeflere devam etmek için çok heyecanlıyım" diyerek tamamladı.

Güneş sözlerini "Yakında kaldığımız yerden yeni hayallerle, yeni hedeflere devam etmek için çok heyecanlıyım" diyerek tamamladı.

Vakıfbank forması giyen başarılı isim, Sultanlar Ligi'ndeki ilk maçına 5 Ekim'de çıkacak.

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