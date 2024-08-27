Filenin Sultanları'dan Zehra Güneş Tatil Pozlarına Düştüğü Notla Dikkatleri Üzerine Çekti

'Her kitabın bir hikayesi olduğuna inananlardanım. Her yolculuğumda yanımda bir arkadaş gibidirler. Ve her okuduğum kitap bana o an’a dair bir mesaj verir. Bunu bir kez daha anladığım, kendime birşeyler öğrettiğim, doğayı daha çok hissedip kendime döndüğüm, başka topraklardan enerji alıp kendimi yenilediğim, daha yapmak istediğim bir çok şey olduğunu farkedip yeni hayaller kurduğum kısa bir araydı'