Filenin Sultanları'dan Zehra Güneş Tatil Pozlarına Düştüğü Notla Dikkatleri Üzerine Çekti
Filenin Sultanları'dan Zehra Güneş Tatil Pozlarına Düştüğü Notla Dikkatleri Üzerine Çekti
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız isimlerinden Zehra Güneş, Paris'in ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları sonrası soluğu tatilde aldı. Başarılı voleybolcunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım beğeni topladı.
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Filenin Sultanları, Paris'ten dördüncülükte dönmüştü
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Turnuva sonrası Zehra Güneş tatile çıktı
Yıldız voleybolcu, tatilinden kareler paylaştı ve şunları söyledi:
Güneş sözlerini "Yakında kaldığımız yerden yeni hayallerle, yeni hedeflere devam etmek için çok heyecanlıyım" diyerek tamamladı.
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