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Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nun Transferini KAP'a Bildirdi!

Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nun Transferini KAP'a Bildirdi!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
27.08.2024 - 19:57

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun transferi konusunda İngiltere Premier Lig ekibi Brighton ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

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Milli futbolcuya izin verilmişti

Milli futbolcuya izin verilmişti

Sarı-lacivert kulüp, geçen hafta oyuncusunun transfer görüşmelerinde bulunması için İngiltere'ye gittiğini açıklamıştı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Futbol A Takımı oyuncularımızdan Ferdi Erenay Kadıoğlu'nun, İngiltere'nin The Brighton and Hove Albion FC kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.'

30 milyon euronun üzerinde bir ücretle transferin noktalanması bekleniyor

30 milyon euronun üzerinde bir ücretle transferin noktalanması bekleniyor

2018-2019 sezonunda 1.4 milyon euro bonservis bedeliyle Hollanda ekibi NEC’ten Fenerbahçe’ye transfer olan 24 yaşındaki milli futbolcu, EURO 2024'te gösterdiği performans sonrası kendisine olan ilgiyi daha artırmıştı.

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