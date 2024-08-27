Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nun Transferini KAP'a Bildirdi!
Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nun Transferini KAP'a Bildirdi!
Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun transferi konusunda İngiltere Premier Lig ekibi Brighton ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
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Milli futbolcuya izin verilmişti
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Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
30 milyon euronun üzerinde bir ücretle transferin noktalanması bekleniyor
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