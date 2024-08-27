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Galatasaray Maç Biletlerinin Karaborsada Satıldığı İddialarına Sert Bir Dille Yanıt Verdi!

Galatasaray Maç Biletlerinin Karaborsada Satıldığı İddialarına Sert Bir Dille Yanıt Verdi!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
27.08.2024 - 19:13

Galatasaray, son birkaç gündür gündemde yer alan ve soruşturma açıldığı iddia edilen 'karaborsa bilet' konusu hakkında açıklama yayımladı.

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Sarı-kırmızlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sarı-kırmızlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Galatasaray Spor Kulübü üyelerinin teveccühüyle seçildiğimiz andan itibaren tek amacımız vardı: Bize emanet edilen bu görevi en iyi şekilde yerine getirmek...

Bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki yönetim kurulumuza ve birlikte görev yaptığımız arkadaşlarımıza yapılan eleştiriler sınırı aşmış, haksız ithamlar ve ahlaksız iftiralara dönüşmüştür.

Önce bir soruşturma var yalanıyla başlayan, sonra yönetim kurulu üyelerimizden bazılarının bu suçlamayla ifadeye çağrıldığı iftirasıyla devam eden spekülasyonların sahiplerini en kısa zamanda iddialarını ispatlamaya davet ediyor; eğer ispatlayamazlarsa ise kendilerine Galatasaray düşmanlarına karşı verdiğimiz mücadelenin aynısını vereceğimizi ilan ediyoruz.

Bu konuda bugüne kadar aldığımız ve alacağımız tüm aksiyonları yarın kamuoyuyla paylaşacağız.

Öncesinde bu sezonun bizim için en önemli maçlarından birine çıkacağız ve kazanacağız!

O zamana kadar KONSANTRASYON!'

Neler olmuştu?

Neler olmuştu?

Oda TV, 22 Ağustos'taki haberinde normal fiyatından satın alınan biletlerin 5 bin euroya yurt dışındaki taraftarlara devredildiği iddiasına yer vermişti. Haberde elde edilen gelirin 56 milyon euro olduğu, bazı yöneticilerin de ifadeye çağrıldığı belirtilmişti.

Fatih Altaylı da "fahiş fiyatlara biletler satılıyor." demişti

Fatih Altaylı da "fahiş fiyatlara biletler satılıyor." demişti

Youtube'da yayınladığı videolarla gündemi değerlendiren gazeteci Fatih Altaylı, karaborsa bilet iddialarına yönelik olarak şunları söylemişti:

 'Uzun zamandan beri Galatasaray stadında bilet ve kombine bulmak kesinlikle mümkün değil. Maçlar öncesi biletler satışa çıkıyor ve 15 saniye içerisinde tükeniyor. Benim ve bazılarının da bildiği belirli adreslere fahiş fiyatlara biletler satılıyor. Biletler normal fiyatından 3-5 katı veya 10 katı maçına göre 50 katına fiyatlarla bilet satılıyor. Şimdi biz bunu söyledikten sonra biletler alınabilir duruma gelmeye başladı. Belli ki bunun bir ucu Passolig'de diğer ucu ise kulübün içerisinde. Bu uçları bulmak benim değil, Galatasaray yönetiminin işi. Galatasaray'ın paralarının başkalarına peşkeş çekiliyor olması kabul edilebilir bir şey değil. Başkan Dursun Özbek konuşmuyor, belki o da bu işin içerisinde olabilir.' 

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