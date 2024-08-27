Galatasaray Maç Biletlerinin Karaborsada Satıldığı İddialarına Sert Bir Dille Yanıt Verdi!
Galatasaray Maç Biletlerinin Karaborsada Satıldığı İddialarına Sert Bir Dille Yanıt Verdi!
Galatasaray, son birkaç gündür gündemde yer alan ve soruşturma açıldığı iddia edilen 'karaborsa bilet' konusu hakkında açıklama yayımladı.
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Sarı-kırmızlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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Neler olmuştu?
Fatih Altaylı da "fahiş fiyatlara biletler satılıyor." demişti
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