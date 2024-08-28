Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Haklı mı Haksız mı? Futbol Yorumcusu Erman Özgür'den Mauro Icardi Çıkışı

Haklı mı Haksız mı? Futbol Yorumcusu Erman Özgür'den Mauro Icardi Çıkışı

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
28.08.2024 - 11:49

Futbol yorumcusu Erman Özgür, Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi'yi son zamanlardaki performansı üzerinden eleştirdi. Özgür, Arjantinli oyuncuya sosyal medya kullanımı yüzünden de tepki gösterdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi veda etmesinin ardından gündeme Icardi geldi

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi veda etmesinin ardından gündeme Icardi geldi

Youtube'daki SkySports kanalında Young Boys mağlubiyetini değerlendiren eski futbolcu Erman Özgür, Arjantinli yıldızın sorumluluk almamasından rahatsız olduğunu dile getirdi.

"Yıllık 10 milyon Euro bir oyuncuya veriyorsan, story attığı kadar şu maçlarda da sahneye çıkacak!" 👇

Özgür'ün bu sözleri, genel anlamda tepki çekti fakat kendisini destekleyen taraftarlar da oldu 👇

Özgür'ün bu sözleri, genel anlamda tepki çekti fakat kendisini destekleyen taraftarlar da oldu 👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
4
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın