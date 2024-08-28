Haklı mı Haksız mı? Futbol Yorumcusu Erman Özgür'den Mauro Icardi Çıkışı
Haklı mı Haksız mı? Futbol Yorumcusu Erman Özgür'den Mauro Icardi Çıkışı
Futbol yorumcusu Erman Özgür, Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi'yi son zamanlardaki performansı üzerinden eleştirdi. Özgür, Arjantinli oyuncuya sosyal medya kullanımı yüzünden de tepki gösterdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi veda etmesinin ardından gündeme Icardi geldi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Yıllık 10 milyon Euro bir oyuncuya veriyorsan, story attığı kadar şu maçlarda da sahneye çıkacak!" 👇
Özgür'ün bu sözleri, genel anlamda tepki çekti fakat kendisini destekleyen taraftarlar da oldu 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın