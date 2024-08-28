Fenerbahçeli Futbolcular Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden Elenmesiyle Sosyal Medyaya Koştu
Fenerbahçeli Futbolcular Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden Elenmesiyle Sosyal Medyaya Koştu
Fenerbahçeli futbolcular Mert Hakan Yandaş, Jayden Ooserwolde ve Osayi Samuel, ezeli rakipleri Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesinin ardından sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.
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Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi de benzer paylaşımlar da bulunmuştu
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