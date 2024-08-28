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Fenerbahçeli Futbolcular Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden Elenmesiyle Sosyal Medyaya Koştu

Fenerbahçeli Futbolcular Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden Elenmesiyle Sosyal Medyaya Koştu

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
28.08.2024 - 09:55

Fenerbahçeli futbolcular Mert Hakan Yandaş, Jayden Ooserwolde ve Osayi Samuel, ezeli rakipleri Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesinin ardından sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

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Young Boys engeli aşılamadı

Young Boys engeli aşılamadı

Şampiyonlar Ligi play-off eşleşmesinde İsviçre ekibi ile kozlarını paylaşan Galatasaray, iki maçta da rakibine üstünlük sağlayamadı. Sarı-kırmızılılar, 3-2'nin rövanşında evinde de rakibine 1-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

Fenerbahçeli futbolcular, maç sonucuna kayıtsız kalamadı

Fenerbahçeli futbolcular, maç sonucuna kayıtsız kalamadı

Mert Hakan Yandaş, Jayden Ooserwolde ve Osayi Samuel, mağlubiyetin ardından sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekti.

Oosterwolde'den "iyi geceler"

Oosterwolde'den "iyi geceler"

Hollandalı futbolcu, geçtiğimiz sezon Galatasaray'a konuk oldukları mücadeleden bir fotoğraf yayınladı.

Osayi Samuel'den gülücük

Osayi Samuel'den gülücük

26 yaşındaki oyuncu, olaylı Trabzonspor maçı sonrası İstanbul'a geldiği andan bir kare paylaştı.

Mert Hakan'dan milliyetçilik vurgusu

Mert Hakan'dan milliyetçilik vurgusu
twitter.com

Tecrübeli orta saha, X'ten  'Herkes karakterine yakışanı yapar, söz konusu Türk Bayrağı ise bizde kansızlık olmaz… İyi geceler Büyük Fenerbahçe Taraftarı' dedi.

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Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi de benzer paylaşımlar da bulunmuştu

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi de benzer paylaşımlar da bulunmuştu

Arjantinli golcü, Fenerbahçe'nin Lille'e kaybedip Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından güldüğü fotoğrafları paylaşmasıyla gündeme gelmişti.

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