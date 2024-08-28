Fenerbahçeli Futbolcular Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden Elenmesiyle Sosyal Medyaya Koştu

Şampiyonlar Ligi play-off eşleşmesinde İsviçre ekibi ile kozlarını paylaşan Galatasaray, iki maçta da rakibine üstünlük sağlayamadı. Sarı-kırmızılılar, 3-2'nin rövanşında evinde de rakibine 1-0 yenilerek turnuvaya veda etti.