Takım Ruhu mu Eksik? Kaan Ayhan'ın Kavgada Yalnız Kalması Eleştirilere Neden Oldu

Young Boys'ta maçın 80. dakikasında oyundan alınan Ebrima Colley ile Filip Ugrinic, hakem tarafından sahanın uzak köşesinden çıkarıldı. Maçın yeniden hareketlenmesinin ardından bu oyuncular tribünden kendilerine yabancı madde atıldığını iddia ederek saha içine girdi.

Bu sırada Galatasaraylılar oyunu soğuttukları gerekçesiyle iki futbolcuya tepki gösterdi. Yedek kulübesine koşan Kaan Ayhan, Young Boys Teknik Direktörü Patrick Rahmen ile tartışma yaşadı. İki takımın futbolcuları ve yedek kulübelerinin dahil olduğu gerginlik sonrasında Darian Males ile Kaan Ayhan sarı kart gördü.

Karşılaşmanın 87. dakikasında Young Boys'un bulduğu golün ardından Fernando Muslera, Alan Virginius'a çelme takınca kırmızı kartla oyun dışında kaldı.