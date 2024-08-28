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Takım Ruhu mu Eksik? Kaan Ayhan'ın Kavgada Yalnız Kalması Eleştirilere Neden Oldu

Takım Ruhu mu Eksik? Kaan Ayhan'ın Kavgada Yalnız Kalması Eleştirilere Neden Oldu

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
28.08.2024 - 08:39

Galatasaray'ın Young Boys'u konuk ettiği maçın son anlarında gerilim artmış, iki futbolcuları da tartışmaya tutuşmuştu. İsviçre ekibinden bir isim, Kaan Ayhan'ı iterek yere düşürmüştü. Bu anlara dair sosyal medyada yapılan bir paylaşımda Ayhan'ın yardımına sadece Kerem Aktürkoğlu ve Kerem Demirbay'ın koşması dikkat çekti. Taraftarlar, takım ruhunun eksik olduğunu belirtti.

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Young Boys, Galatasaray'ı evinde tek golle geçerek turladı

Young Boys, Galatasaray'ı evinde tek golle geçerek turladı

Şampiyonlar Ligi play-off etabında Young Boys ile eşleşen temsilcimiz, deplasmandaki ilk maçta rakibine 3-2 mağlup olarak adını lige yazdırma şansını İstanbul'a bırakmıştı. Ancak sarı-kırmızılılar, beklenenden çok uzak bir performans göstererek evinde de 1-0 kaybetti. 87'de Alan Virginius, takımını öne geçirerek galibiyeti getirdi. Toplamda 4-2'lik yenilgi sonucunda Galatasaray'ın Devler Ligi macerası noktalandı.

Karşılaşmanın son dakikalarında iki takım oyuncuları ve yedek kulübeleri arasında gerginlik yaşandı

Karşılaşmanın son dakikalarında iki takım oyuncuları ve yedek kulübeleri arasında gerginlik yaşandı

Young Boys'ta maçın 80. dakikasında oyundan alınan Ebrima Colley ile Filip Ugrinic, hakem tarafından sahanın uzak köşesinden çıkarıldı. Maçın yeniden hareketlenmesinin ardından bu oyuncular tribünden kendilerine yabancı madde atıldığını iddia ederek saha içine girdi.

Bu sırada Galatasaraylılar oyunu soğuttukları gerekçesiyle iki futbolcuya tepki gösterdi. Yedek kulübesine koşan Kaan Ayhan, Young Boys Teknik Direktörü Patrick Rahmen ile tartışma yaşadı. İki takımın futbolcuları ve yedek kulübelerinin dahil olduğu gerginlik sonrasında Darian Males ile Kaan Ayhan sarı kart gördü.

Karşılaşmanın 87. dakikasında Young Boys'un bulduğu golün ardından Fernando Muslera, Alan Virginius'a çelme takınca kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

İşte yaşananlar 👇

Muslera'nın rakibine müdahalesi 👇

Taraftarların yaşananlara dair yorumları 👇

Taraftarların yaşananlara dair yorumları 👇
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