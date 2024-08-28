Takım Ruhu mu Eksik? Kaan Ayhan'ın Kavgada Yalnız Kalması Eleştirilere Neden Oldu
Takım Ruhu mu Eksik? Kaan Ayhan'ın Kavgada Yalnız Kalması Eleştirilere Neden Oldu
Galatasaray'ın Young Boys'u konuk ettiği maçın son anlarında gerilim artmış, iki futbolcuları da tartışmaya tutuşmuştu. İsviçre ekibinden bir isim, Kaan Ayhan'ı iterek yere düşürmüştü. Bu anlara dair sosyal medyada yapılan bir paylaşımda Ayhan'ın yardımına sadece Kerem Aktürkoğlu ve Kerem Demirbay'ın koşması dikkat çekti. Taraftarlar, takım ruhunun eksik olduğunu belirtti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Young Boys, Galatasaray'ı evinde tek golle geçerek turladı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Karşılaşmanın son dakikalarında iki takım oyuncuları ve yedek kulübeleri arasında gerginlik yaşandı
İşte yaşananlar 👇
Muslera'nın rakibine müdahalesi 👇
Taraftarların yaşananlara dair yorumları 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın