Sahada Yere Yığılan 27 Yaşındaki Uruguaylı Futbolcu Juan Izquierdo Hayatını Kaybetti
Sahada Yere Yığılan 27 Yaşındaki Uruguaylı Futbolcu Juan Izquierdo Hayatını Kaybetti
Uruguay ekibi Nacional, Sao Paulo ile oynanan Copa Libertadores maçında bilincini kaybeden 27 yaşındaki futbolcusu Juan Izquierdo’nun hayatını kaybettiğini açıkladı.
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Sahada yere yığılmıştı
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4 gündür yoğun bakımdaydı
Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti
Nacional'in paylaşımı 👇
Izquierdo'nun yere yığıldığı an 👇
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