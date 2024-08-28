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Sahada Yere Yığılan 27 Yaşındaki Uruguaylı Futbolcu Juan Izquierdo Hayatını Kaybetti

Sahada Yere Yığılan 27 Yaşındaki Uruguaylı Futbolcu Juan Izquierdo Hayatını Kaybetti

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
28.08.2024 - 10:30

Uruguay ekibi Nacional, Sao Paulo ile oynanan Copa Libertadores maçında bilincini kaybeden 27 yaşındaki futbolcusu Juan Izquierdo’nun hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Sahada yere yığılmıştı

Sahada yere yığılmıştı

Maç sırasında kalp ritim bozukluğu yaşayan Izquierdo, aniden yere yığılmış ve sahadaki ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılmıştı.

4 gündür yoğun bakımdaydı

4 gündür yoğun bakımdaydı

Uruguaylı futbolcudan acı haber bu sabah geldi.

Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

Hürriyet'in aktardığına göre, Izquierdo'nun aritmiye bağlı kalp-solunum durması sonrasında beyin ölümü yaşadığı ifade edildi.

Nacional'in paylaşımı 👇

Nacional'in paylaşımı 👇

'Nacional Futbol Kulübü, yüreklerimizde en derin acı ve etkiyle, sevgili oyuncumuz Juan Izquierdo'nun vefatını duyuruyor. Ailesine, dostlarına, meslektaşlarına ve yakınlarına en içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Tüm Nacional onarılamaz kaybının yasını tutuyor. Huzur içinde yat Juan, sonsuza kadar bizimle olacaksın.'' 

Izquierdo'nun yere yığıldığı an 👇

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