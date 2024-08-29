Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Galatasaray Karaborsa Bilet Satışı İddiaları Hakkında Soruşturma Başlattı!

Galatasaray Karaborsa Bilet Satışı İddiaları Hakkında Soruşturma Başlattı!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
29.08.2024 - 13:08

Galatasaray, son günlerde gündeme gelen karaborsa bilet iddialarıyla ilgili yeni bir açıklama daha yaptı. Açıklamada, usulsüzlük incelemesi yaptırılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

'Karaborsa bilet ile kulübümüzü ilişkilendirmek amacıyla yapılan spekülasyonlara son vermek için Başkanımız Dursun Aydın Özbek 23 Ağustos tarihindeki basın toplantısında tüm Galatasaray camiasına bir çağrıda bulunmuş, elinde bilgi ve belge olan herkesin kulübümüze başvurmasını rica etmiştir. Aradan geçen süre içerisinde sadece bilgiler değil, yapılan tüm şikayetler ihbar kabul edilmiş, bu şikayetlere konu olan her işlem üzerinden Passo yetkilileriyle irtibata geçilmiştir.

Ayrıca;

- Söz konusu söylentilere konu iddialara ilişkin bir bağımsız denetim firmasına usulsüzlük incelemesi yaptırılması, inceleme neticesinde suistimal tespit edilmesi halinde, ilgililer hakkında yasal yollara başvurulmasına karar verilmiştir.

- Passo’dan geçen sezon itibarıyla talep edilen, online bilet satış sistemi yazılım geliştirme çalışmaları tamamlanmış, sezon başından itibaren yeni sistem kullanılmaya başlanmıştır. Bu sistemin daha da iyileştirilmesi adına yapılan çalışmalar devam etmektedir.

- Yeni bir sistemle, her kombine sahibimize tüm sezon boyunca maç biletlerini sınırsız olarak, belirledikleri 3 kişiye devredebilme hakkı tanınmıştır. Kombine sahiplerimize bu konuyla ilgili ayrıca detaylı bilgilendirme yapılacaktır. Bunun dışında tüm kombine ve bilet devirleri kapatılmıştır.

- Söz konusu spekülatif haberlerle ilgili olarak, SPK nezdinde de gerekli tahkikatın yapılması için başvuruda bulunulmuştur.

Tüm bu gelişmelerin yanında, Denetim Kurulumuz mevzuattan kaynaklanan yetki ve sorumlulukları çerçevesinde iddialara ilişkin olarak bir soruşturma başlattığını Yönetim Kurulumuza bildirmiştir.'

Hayri Kozak'ın sözleri dikkat çekmişti.

Hayri Kozak'ın sözleri dikkat çekmişti.

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Hayri Kozak, maç biletlerinin resmi satış sitesinde tükenmiş gösterilerek karaborsa üzerinden fahiş fiyatlara satıldığını iddia etmişti.

Elde edilen gelirin 56 milyon euro olduğu belirtilmişti.

Elde edilen gelirin 56 milyon euro olduğu belirtilmişti.

İddialara göre, Galatasaray’ın kombine dışındaki yaklaşık 10 bin bileti, satışa çıktığı andan itibaren özel bir uygulama ile tükenmiş gibi gösteriliyor. Biletlerin normal fiyatından alınıp, karaborsa yöntemiyle taraftarlara 5 bin euro’ya varan fiyatlarla devredildiği öne sürülüyor. Ayrıca, taraftar grubunun bu karaborsa satışlar için kullanıldığı belirtiliyor. Bu yöntemle satılan biletlerden yılda 56 milyon euro gelir elde edildiği iddia ediliyor. (ODA TV)

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın