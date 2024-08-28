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Galatasaray Maç Biletlerinin Karaborsada Satıldığı İddialarına TRT Çalışanları da Dahil Edildi

Galatasaray Maç Biletlerinin Karaborsada Satıldığı İddialarına TRT Çalışanları da Dahil Edildi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
29.08.2024 - 00:40

Galatasaray ile ilgili yaşanan karaborsa bilet iddiaları sosyal medyada geniş yankı uyandırmaya devam ediyor. Son olarak Twitter'da bir kullanıcı, bu iddialara ilişkin çarpıcı bir olayı gündeme getirdi.

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Kullanıcı, TRT çalışanlarının da karıştığı öne sürülen bir durumu paylaşarak, bir tanıdığının 21 Ağustos'taki Young Boys - Galatasaray maçında yaşadığı deneyimlerini anlattı. 👇

Kullanıcı, TRT çalışanlarının da karıştığı öne sürülen bir durumu paylaşarak, bir tanıdığının 21 Ağustos'taki Young Boys - Galatasaray maçında yaşadığı deneyimlerini anlattı. 👇
twitter.com

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Spor camiasının ve taraftarların günlerdir konuştuğu bu iddiaların ardından Galatasaray Spor Kulübü'nden bugün resmi bir açıklama geldi:

Sosyal medyada bu konuya en çok tepkisini gösteren isimlerden Ahmet Çakar, klübün bu iddiaların detaylı bir şekilde incelenmesi için gerekli başvuruların yapıldığını belirttiği açıklamaya şu sözlerle tepki gösterdi:

Sosyal medyada bu konuya en çok tepkisini gösteren isimlerden Ahmet Çakar, klübün bu iddiaların detaylı bir şekilde incelenmesi için gerekli başvuruların yapıldığını belirttiği açıklamaya şu sözlerle tepki gösterdi:
twitter.com

Kullanıcının büyük ses getiren iddiasını da paylaşarak, ''Ayrıca adı gecen tv kurumunu duyunca çok üzüldüm..'' dedi:

Kullanıcının büyük ses getiren iddiasını da paylaşarak, ''Ayrıca adı gecen tv kurumunu duyunca çok üzüldüm..'' dedi:
twitter.com

Son tweetinde de Özbek'e seslenerek açıklama yapmasını istedi:

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