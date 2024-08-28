Galatasaray Maç Biletlerinin Karaborsada Satıldığı İddialarına TRT Çalışanları da Dahil Edildi
Galatasaray Maç Biletlerinin Karaborsada Satıldığı İddialarına TRT Çalışanları da Dahil Edildi
Galatasaray ile ilgili yaşanan karaborsa bilet iddiaları sosyal medyada geniş yankı uyandırmaya devam ediyor. Son olarak Twitter'da bir kullanıcı, bu iddialara ilişkin çarpıcı bir olayı gündeme getirdi.
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Kullanıcı, TRT çalışanlarının da karıştığı öne sürülen bir durumu paylaşarak, bir tanıdığının 21 Ağustos'taki Young Boys - Galatasaray maçında yaşadığı deneyimlerini anlattı. 👇
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Spor camiasının ve taraftarların günlerdir konuştuğu bu iddiaların ardından Galatasaray Spor Kulübü'nden bugün resmi bir açıklama geldi:
Sosyal medyada bu konuya en çok tepkisini gösteren isimlerden Ahmet Çakar, klübün bu iddiaların detaylı bir şekilde incelenmesi için gerekli başvuruların yapıldığını belirttiği açıklamaya şu sözlerle tepki gösterdi:
Kullanıcının büyük ses getiren iddiasını da paylaşarak, ''Ayrıca adı gecen tv kurumunu duyunca çok üzüldüm..'' dedi:
Son tweetinde de Özbek'e seslenerek açıklama yapmasını istedi:
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