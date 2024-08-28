İlk İstifa Ali Yüce'den: Galatasaray Yönetimi Acil Olarak Toplanıyor!

Başkanı Dursun Özbek ve Yönetim Kurulu Üyeleri'nin imzasının yer aldığı açıklamada, 'En kısa zamanda iddialarını ispatlamaya davet ediyor; eğer ispatlayamazlar ise kendilerine Galatasaray düşmanlarına karşı verdiğimiz mücadelenin aynısını vereceğimizi ilan ediyoruz' ifadeleri yer almıştı.