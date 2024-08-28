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İlk İstifa Ali Yüce'den: Galatasaray Yönetimi Acil Olarak Toplanıyor!

İlk İstifa Ali Yüce'den: Galatasaray Yönetimi Acil Olarak Toplanıyor!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
28.08.2024 - 15:45

Galatasaray'da yönetim kurulu üyesi Ali Yüce, görevinden istifa ettiğini yönetim kuruluna iletti. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre sarı-kırmızılılar, acil olarak bugün saat 18'de toplanacak.

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Karaborsa bilet satışı iddialarının ardından açıklama yapılmıştı

Karaborsa bilet satışı iddialarının ardından açıklama yapılmıştı

Başkanı Dursun Özbek ve Yönetim Kurulu Üyeleri'nin imzasının yer aldığı açıklamada, 'En kısa zamanda iddialarını ispatlamaya davet ediyor; eğer ispatlayamazlar ise kendilerine Galatasaray düşmanlarına karşı verdiğimiz mücadelenin aynısını vereceğimizi ilan ediyoruz' ifadeleri yer almıştı.

Bildiriye kendisinden habersiz isminin koyulması yönetici Ali Yüce’yi rahatsız etti ve görevini bırakma kararı aldı

Bildiriye kendisinden habersiz isminin koyulması yönetici Ali Yüce’yi rahatsız etti ve görevini bırakma kararı aldı

Milliyet'in aktardığına göre Yüce, oldukça kritik Young Boys maçından önce bu duyurunun yapılmasına ve kendisinin haberi olmadan metne dahil edilmesine tepki göstererek istifa kararı aldı.

Yağız Sabuncuoğlu, 'Acil' koduyla toplanma kararı alındığını paylaştı

Yağız Sabuncuoğlu, 'Acil' koduyla toplanma kararı alındığını paylaştı

Sabuncuoğlu, yönetim kurulunda yer alan 3 ismin daha istifa etmeyi düşündüğünü belirtti.

Galatasaray'ın dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamanın tamamı:

Galatasaray'ın dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamanın tamamı:

Neler yaşanmıştı? 

  • Oda TV, 22 Ağustos'taki haberinde normal fiyatından satın alınan biletlerin 5 bin euroya yurt dışındaki taraftarlara devredildiği iddiasına yer vermişti. Haberde elde edilen gelirin 56 milyon euro olduğu, bazı yöneticilerin de ifadeye çağrıldığı belirtilmişti.
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