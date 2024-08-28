İlk İstifa Ali Yüce'den: Galatasaray Yönetimi Acil Olarak Toplanıyor!
İlk İstifa Ali Yüce'den: Galatasaray Yönetimi Acil Olarak Toplanıyor!
Galatasaray'da yönetim kurulu üyesi Ali Yüce, görevinden istifa ettiğini yönetim kuruluna iletti. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre sarı-kırmızılılar, acil olarak bugün saat 18'de toplanacak.
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Karaborsa bilet satışı iddialarının ardından açıklama yapılmıştı
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Bildiriye kendisinden habersiz isminin koyulması yönetici Ali Yüce’yi rahatsız etti ve görevini bırakma kararı aldı
Yağız Sabuncuoğlu, 'Acil' koduyla toplanma kararı alındığını paylaştı
Galatasaray'ın dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamanın tamamı:
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