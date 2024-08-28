Galatasaray'ın Young Boys Mağlubiyeti Dünya Basınında Şaşkınlık Yarattı!
Galatasaray'ın Young Boys Mağlubiyeti Dünya Basınında Şaşkınlık Yarattı!
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde İsviçre'nin Young Boys takımına karşı aldığı mağlubiyet, dünya basınında geniş yankı buldu. Özellikle İsviçre medyası başta olmak üzere birçok farklı ülkenin basın organları, Young Boys'un zaferini geniş bir şekilde ele aldı ve tartıştı. İşte bazı haberlerin manşetleri 👇
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1. La Gazetta dello Sport
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2. El Mundo Deportivo
3. CBS Sports
4. TIO
5. El Observador
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6. Letemps
7. RTS
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