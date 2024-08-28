Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Galatasaray'ın Young Boys Mağlubiyeti Dünya Basınında Şaşkınlık Yarattı!

Galatasaray'ın Young Boys Mağlubiyeti Dünya Basınında Şaşkınlık Yarattı!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
28.08.2024 - 12:59

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde İsviçre'nin Young Boys takımına karşı aldığı mağlubiyet, dünya basınında geniş yankı buldu. Özellikle İsviçre medyası başta olmak üzere birçok farklı ülkenin basın organları, Young Boys'un zaferini geniş bir şekilde ele aldı ve tartıştı. İşte bazı haberlerin manşetleri 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. La Gazetta dello Sport

1. La Gazetta dello Sport

'Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz: Icardi'nin Galatasaray'ı Young Boys'a elendi.'

2. El Mundo Deportivo

2. El Mundo Deportivo

'Young Boys, Galatasaray'ı eledi ve Türk futbolunu Şampiyonlar Ligi'nin dışında bıraktı.'

3. CBS Sports

3. CBS Sports

'Türkiye'de çılgınlık! Muslera gol sonrası Virginius'a tekme attı ve kırmızı kart gördü.'

4. TIO

4. TIO

'Galatasaray'ı ehlileştiren Young Boys, Şampiyonlar Ligi'ne kaldı.'

5. El Observador

5. El Observador

'Fernando Muslera, Young Boys maçında rakibe korkunç bir tekme attı ve direkt kırmızı kartla cezalandırıldı.'

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Letemps

6. Letemps

'Young Boys kulüp tarihinin en büyük başarılarından birine imza atarak Galatasaray'ı eledi ve Rams Park'taki yanardağı söndürmeyi başardı.'

7. RTS

7. RTS

'Kahraman Young Boys, Galatasaray'ı susturdu.'

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın