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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rakibi RFS'nin Stadyumu Sizi Çok Şaşırtabilir!

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rakibi RFS'nin Stadyumu Sizi Çok Şaşırtabilir!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
30.08.2024 - 19:41

Şampiyonlar Ligi'nden elenmesiyle yoluna Fenerbahçe ve Beşiktaş ile birlikte Avrupa Ligi'nde devam edecek olan temsilcimiz Galatasaray, kurada RFS kulübüyle eşleşti. Letonya ekibinin stadyumu, eşleşme sonrası futbolseverlerin dikkat çekti.

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Galatasaray'ın 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu.

Galatasaray'ın 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu.

Sarı-kırmızılılar, Tottenham, Ajax, PAOK, AZ Alkmaar, Malmö, Dinamo Kiev, Elfsborg ve RFS ile eşleşti.

Sarı-kırmızılılar, Tottenham, Ajax, PAOK, AZ Alkmaar, Malmö, Dinamo Kiev, Elfsborg ve RFS ile eşleşti.

Eşleşme sonrası RFS'nin evi, sosyal medyada gündem oldu.

Eşleşme sonrası RFS'nin evi, sosyal medyada gündem oldu.

Letonya'nın Riga şehrinde bulunan LNK Sporta parks'ın kapasitesi, sadece 1700.

Letonya'nın Riga şehrinde bulunan LNK Sporta parks'ın kapasitesi, sadece 1700.

Aynı zamanda stadyumun zemini de suni çim.

Aynı zamanda stadyumun zemini de suni çim.
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys'a konuk olmuş mücadeleden 3-2'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys'a konuk olmuş mücadeleden 3-2'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.

Buruk, mücadele öncesinde stadyum zemini için şunları söylemişti:

Buruk, mücadele öncesinde stadyum zemini için şunları söylemişti:

'Saha sentetik çim olduğu için buraya kim gelirse gelsin Young Boys daha avantajlı. Oyuncularımız bu sahaya adaptasyonlarını çalışacağız. Kalitemizi ortaya koymalıyız. Aynı motivasyon, aynı istek, aynı direnci göstermeliyiz.'

Stadyuma gelen yorumlar 👇

Stadyuma gelen yorumlar 👇
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