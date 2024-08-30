Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rakibi RFS'nin Stadyumu Sizi Çok Şaşırtabilir!
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rakibi RFS'nin Stadyumu Sizi Çok Şaşırtabilir!
Şampiyonlar Ligi'nden elenmesiyle yoluna Fenerbahçe ve Beşiktaş ile birlikte Avrupa Ligi'nde devam edecek olan temsilcimiz Galatasaray, kurada RFS kulübüyle eşleşti. Letonya ekibinin stadyumu, eşleşme sonrası futbolseverlerin dikkat çekti.
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Galatasaray'ın 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu.
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Sarı-kırmızılılar, Tottenham, Ajax, PAOK, AZ Alkmaar, Malmö, Dinamo Kiev, Elfsborg ve RFS ile eşleşti.
Eşleşme sonrası RFS'nin evi, sosyal medyada gündem oldu.
Letonya'nın Riga şehrinde bulunan LNK Sporta parks'ın kapasitesi, sadece 1700.
Aynı zamanda stadyumun zemini de suni çim.
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys'a konuk olmuş mücadeleden 3-2'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.
Buruk, mücadele öncesinde stadyum zemini için şunları söylemişti:
Stadyuma gelen yorumlar 👇
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