Bir Sosyal Medya Kullanıcısından Tartışma Yaratacak Açılama: "Bakamayacaksanız Çocuk Yapmanın Bir Anlamı Yok"

Yoksulluk, çocuklar üzerinde fiziksel, psikolojik ve sosyal açıdan olumsuz etkilere yol açabilir. Bir TikTok kullanıcısı, konu hakkındaki düşüncelerini takipçileriyle paylaştı.
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Genç kadın, yoksulluğun çocuklar üzerindeki etkisinin hafife alınmaması gerektiğini vurgulayarak, yoksulluğun da bir şiddet türü olduğunu belirtti.
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Maddi olarak yetersiz çiftlerin çocuk yapmaması gerektiğini belirten genç kadın, “Bu dünyaya sadece sürünmek için bir çocuk getirmiş oluyorsunuz.” ifadelerini kullandı.
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