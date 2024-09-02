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Bir Sosyal Medya Kullanıcısından Tartışma Yaratacak Açılama: "Bakamayacaksanız Çocuk Yapmanın Bir Anlamı Yok"

Bir Sosyal Medya Kullanıcısından Tartışma Yaratacak Açılama: "Bakamayacaksanız Çocuk Yapmanın Bir Anlamı Yok"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
02.09.2024 - 23:57

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Yoksulluk, çocuklar üzerinde fiziksel, psikolojik ve sosyal açıdan olumsuz etkilere yol açabilir. Bir TikTok kullanıcısı, konu hakkındaki düşüncelerini takipçileriyle paylaştı.

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Genç kadın, yoksulluğun çocuklar üzerindeki etkisinin hafife alınmaması gerektiğini vurgulayarak, yoksulluğun da bir şiddet türü olduğunu belirtti.

Genç kadın, yoksulluğun çocuklar üzerindeki etkisinin hafife alınmaması gerektiğini vurgulayarak, yoksulluğun da bir şiddet türü olduğunu belirtti.

Maddi olarak yetersiz çiftlerin çocuk yapmaması gerektiğini belirten genç kadın, “Bu dünyaya sadece sürünmek için bir çocuk getirmiş oluyorsunuz.” ifadelerini kullandı.

Maddi olarak yetersiz çiftlerin çocuk yapmaması gerektiğini belirten genç kadın, “Bu dünyaya sadece sürünmek için bir çocuk getirmiş oluyorsunuz.” ifadelerini kullandı.

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