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Paralimpik Oyunları'nda Şampiyon Olan Milli Atlet Serkan Yıldırım'ın Altın Madalyası Geri Alındı!

Paralimpik Oyunları'nda Şampiyon Olan Milli Atlet Serkan Yıldırım'ın Altın Madalyası Geri Alındı!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
04.09.2024 - 12:10

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi, Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda altın madalya kazanan milli atlet Serkan Yıldırım’ın başarısının, Uluslararası Paralimpik Komitesi’nin itirazı sonucu üst mahkemenin verdiği kararla geri alındığı açıklandı.

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Serkan Yıldırım, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda atletizm branşında erkekler 100 metre T12 sınıfında altın madalyanın sahibi olmuştu.

Serkan Yıldırım, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda atletizm branşında erkekler 100 metre T12 sınıfında altın madalyanın sahibi olmuştu.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK), tarihi başarının geri alındığını duyurdu.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK), tarihi başarının geri alındığını duyurdu.

TMPK'den yapılan "Serkan'a yargı freni" başlıklı açıklamada, şunlar kaydedildi:

TMPK'den yapılan "Serkan'a yargı freni" başlıklı açıklamada, şunlar kaydedildi:

'Türkiye Milli Paralimpik Komitesi, Almanya yasalarına tabi olan IPC'ye karşı Alman mahkemesinde açtığı davadan Serkan Yıldırım'ın Paris 2024’te yarıştırılması yönünde karar çıkartmış ve sporcumuz 100 metrede şampiyon olmayı başarmıştı. Ancak IPC bu kararı bir üst mahkemeye taşıdı ve oradan Serkan Yıldırım için 'Yarışmaya uygun değil' yönünde karar çıkarttı. Şampiyon atletimiz, bu nedenle 400 metre yarışının listelerinden çıkarıldı. Ayrıca yasal sürecin bir parçası olarak 100 metre madalyası alındı.

Sporcumuzun haziran ayından beri verdiği hukuk mücadelesine devam edeceğiz ve pistte kazanılan başarıların yargıda kaybedilmemesi için Serkan Yıldırım’ın yanında olacağız. 100 metre madalyasını geri almak için yasal haklarımızı kullanıyoruz ve sporcumuzun hakkını sonuna kadar arayacağız.'

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