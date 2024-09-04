Paralimpik Oyunları'nda Şampiyon Olan Milli Atlet Serkan Yıldırım'ın Altın Madalyası Geri Alındı!
Paralimpik Oyunları'nda Şampiyon Olan Milli Atlet Serkan Yıldırım'ın Altın Madalyası Geri Alındı!
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi, Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda altın madalya kazanan milli atlet Serkan Yıldırım’ın başarısının, Uluslararası Paralimpik Komitesi’nin itirazı sonucu üst mahkemenin verdiği kararla geri alındığı açıklandı.
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Serkan Yıldırım, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda atletizm branşında erkekler 100 metre T12 sınıfında altın madalyanın sahibi olmuştu.
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Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK), tarihi başarının geri alındığını duyurdu.
TMPK'den yapılan "Serkan'a yargı freni" başlıklı açıklamada, şunlar kaydedildi:
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