Galatasaray'ın Yeni Transferi Ismail Jakobs Eğlencesine Oldukça Düşkün Biriymiş!

'Bana öyle geliyor ki soyunma odasında sevilen iyi bir adam. Dışarı çıkma konusunda biraz ünü var ve Monaco Grand Prix'sini biraz fazla kutlaması taraftarların hoşuna gitmemişti. O aynı zamanda oldukça fazla sakatlandı ama bu ikisinin bağlantılı olup olmadığını bilmiyorum'