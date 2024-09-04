Galatasaray'ın Yeni Transferi Ismail Jakobs Eğlencesine Oldukça Düşkün Biriymiş!
Galatasaray'ın Yeni Transferi Ismail Jakobs Eğlencesine Oldukça Düşkün Biriymiş!
Galatasaray'ın Fransa Ligue 1 ekibi Monaco'dan Ismail Jakobs'u transfer etmesinin ardından ortaya çok konuşulacak bir iddia atılmıştı. 25 yaşındaki oyuncunun, gece hayatı olduğu ifade edilmişti. Fotomaç'a açıklamalarda bulunan Fransız gazeteci Vivien Seiller, söylenenleri doğruladı.
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Derrick Köhn'ü Werder Bremen'e kiralık olarak gönderen Galatasaray, Alman futbolcunun yerini Monaco'dan Ismail Jakobs ile doldurdu.
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Sarı-kırmızılılar, Senegalli gol beki 8 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladı.
Resmi imzaların atılmasıyla sosyal medyada Jakobs'un gece hayatı olduğuna dair birçok söylenti çıktı.
Fotomaç'tan Sergen Dağ'a konuşan gazeteci Vivien Seiller, röportajında sarı-kırmızılı yönetimi endişelendirdiği belirtilen bu konuya değindi.
Seiller, şunları söyledi:
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Nafi Alpay da futbolcunun Kevin Volland ve Alexander Nübel ile Monaco’da düzenli olarak gece kulüplerine gittiklerini belirtti.
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