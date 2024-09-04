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Galatasaray'ın Yeni Transferi Ismail Jakobs Eğlencesine Oldukça Düşkün Biriymiş!

Galatasaray'ın Yeni Transferi Ismail Jakobs Eğlencesine Oldukça Düşkün Biriymiş!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
04.09.2024 - 11:23

Galatasaray'ın Fransa Ligue 1 ekibi Monaco'dan Ismail Jakobs'u transfer etmesinin ardından ortaya çok konuşulacak bir iddia atılmıştı. 25 yaşındaki oyuncunun, gece hayatı olduğu ifade edilmişti. Fotomaç'a açıklamalarda bulunan Fransız gazeteci Vivien Seiller, söylenenleri doğruladı.

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Derrick Köhn'ü Werder Bremen'e kiralık olarak gönderen Galatasaray, Alman futbolcunun yerini Monaco'dan Ismail Jakobs ile doldurdu.

Derrick Köhn'ü Werder Bremen'e kiralık olarak gönderen Galatasaray, Alman futbolcunun yerini Monaco'dan Ismail Jakobs ile doldurdu.

Sarı-kırmızılılar, Senegalli gol beki 8 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladı.

Sarı-kırmızılılar, Senegalli gol beki 8 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladı.

Resmi imzaların atılmasıyla sosyal medyada Jakobs'un gece hayatı olduğuna dair birçok söylenti çıktı.

Resmi imzaların atılmasıyla sosyal medyada Jakobs'un gece hayatı olduğuna dair birçok söylenti çıktı.

Fotomaç'tan Sergen Dağ'a konuşan gazeteci Vivien Seiller, röportajında sarı-kırmızılı yönetimi endişelendirdiği belirtilen bu konuya değindi.

Fotomaç'tan Sergen Dağ'a konuşan gazeteci Vivien Seiller, röportajında sarı-kırmızılı yönetimi endişelendirdiği belirtilen bu konuya değindi.

Seiller, şunları söyledi:

Seiller, şunları söyledi:

'Bana öyle geliyor ki soyunma odasında sevilen iyi bir adam. Dışarı çıkma konusunda biraz ünü var ve Monaco Grand Prix'sini biraz fazla kutlaması taraftarların hoşuna gitmemişti. O aynı zamanda oldukça fazla sakatlandı ama bu ikisinin bağlantılı olup olmadığını bilmiyorum' 

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Nafi Alpay da futbolcunun Kevin Volland ve Alexander Nübel ile Monaco’da düzenli olarak gece kulüplerine gittiklerini belirtti.

Nafi Alpay da futbolcunun Kevin Volland ve Alexander Nübel ile Monaco’da düzenli olarak gece kulüplerine gittiklerini belirtti.
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