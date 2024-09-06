Yabancı Plakalı Araç Gören Çiçekçi Dayanamadı: Turistleri Çiçek Almaya İkna Etmek İsterken Kendini Kaybetti

Araçlara çiçek satmak için tüm hünerlerini sergileyen çiçekçiler, İstanbul trafiğinin olmazsa olmazlarıdır. Bu defa yabancı plaka gören bir çiçekçi, turiste çiçek satmak için kendini kaybetti.
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İstanbul'da yabancı plakalı bir aracı gören çiçekçi, turistleri çiçek almaya ikna etmek için alışılmışın dışında bir harekete başvurdu.
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Çiçek satmak için bir süre dil döken çiçekçi, turistler çiçeği almayınca, onları ikna etmek için arabanın önüne geçip twerk yapmaya başladı!
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Bu kadar onursuzluk fazla. Üç kuruş için girdiği şekle bak.