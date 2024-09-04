Sokak Röportajında Bir Teyzeye Pazar Fiyatları Hakkında Düşünceleri Soruldu: "İçeri Falan Atarlar Kızım"

Zor Ayırdılar! Genç Kızlar, Otoparkta Saç Saça Baş Başa Kavga Etti: İşte O Anlar Kamerada

YouTube Plaketi Gümrüğün 30 Euro Sınırına Takılan İçerik Üreticisi Duruma İsyan Etti!

Bir Havayolu Firmasında Hostes Olarak Çalışan Genç Kadın İş Deneyimini Anlattı: "Her Şeyimiz Kısıtlı"