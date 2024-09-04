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Sokak Röportajında Bir Teyzeye Pazar Fiyatları Hakkında Düşünceleri Soruldu: "İçeri Falan Atarlar Kızım"

Sokak Röportajında Bir Teyzeye Pazar Fiyatları Hakkında Düşünceleri Soruldu: "İçeri Falan Atarlar Kızım"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
04.09.2024 - 12:20

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Katıldığı sokak röportajında Instagram erişim engeli ve sokak hayvanları düzenlemesi hakkında konuşan Dilruba Kayserilioğlu’na, sözleri nedeniyle 7,5 ay hapis cezası verildi. Kararın ardından sokak röportajı yapılmak bir vatandaş, kendisine sorulan soruya cevap vermek istemedi.

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Sokak röportajında bir teyzeye, pazar fiyatları hakkındaki düşünceleri soruldu. Kendisine soru yöneltilen teyze, cevap vermek istemedi.

Sokak röportajında bir teyzeye, pazar fiyatları hakkındaki düşünceleri soruldu. Kendisine soru yöneltilen teyze, cevap vermek istemedi.

"Cevap veremem vallahi, korkuyorum içeri falan atarlar kızım."

"Cevap veremem vallahi, korkuyorum içeri falan atarlar kızım."

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