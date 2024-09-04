Sokak Röportajında Bir Teyzeye Pazar Fiyatları Hakkında Düşünceleri Soruldu: "İçeri Falan Atarlar Kızım"

Katıldığı sokak röportajında Instagram erişim engeli ve sokak hayvanları düzenlemesi hakkında konuşan Dilruba Kayserilioğlu’na, sözleri nedeniyle 7,5 ay hapis cezası verildi. Kararın ardından sokak röportajı yapılmak bir vatandaş, kendisine sorulan soruya cevap vermek istemedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sokak röportajında bir teyzeye, pazar fiyatları hakkındaki düşünceleri soruldu. Kendisine soru yöneltilen teyze, cevap vermek istemedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Cevap veremem vallahi, korkuyorum içeri falan atarlar kızım."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın