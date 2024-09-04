Deniz Zeyrek’ten Ciddi İddialar: “Türkiye’de Servet Transferi Mekanizması Var”

Sözcü TV ekranlarında konuşan Gazeteci Deniz Zeyrek, Türkiye’nin bazı iş adamlarına dolaylı yoldan finansal destek sağladığını iddia etti.
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Gazeteci Deniz Zeyrek, katıldığı bir programda Türkiye’de dikkat çekici bir servet transferi mekanizması olduğuna dair ciddi iddialarda bulundu.
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Zeyrek, bazı Türk iş adamlarının Somali’de çeşitli projeler gerçekleştirdiğini ve bu projelerin bedelinin Türkiye hükümeti tarafından Somali’ye yapılan hibe ödemeleriyle karşılandığını öne sürdü.
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