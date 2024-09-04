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Deniz Zeyrek’ten Ciddi İddialar: “Türkiye’de Servet Transferi Mekanizması Var”

Deniz Zeyrek’ten Ciddi İddialar: “Türkiye’de Servet Transferi Mekanizması Var”

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
04.09.2024 - 09:26

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Sözcü TV ekranlarında konuşan Gazeteci Deniz Zeyrek, Türkiye’nin bazı iş adamlarına dolaylı yoldan finansal destek sağladığını iddia etti.

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Gazeteci Deniz Zeyrek, katıldığı bir programda Türkiye’de dikkat çekici bir servet transferi mekanizması olduğuna dair ciddi iddialarda bulundu.

Gazeteci Deniz Zeyrek, katıldığı bir programda Türkiye’de dikkat çekici bir servet transferi mekanizması olduğuna dair ciddi iddialarda bulundu.

Zeyrek, bazı Türk iş adamlarının Somali’de çeşitli projeler gerçekleştirdiğini ve bu projelerin bedelinin Türkiye hükümeti tarafından Somali’ye yapılan hibe ödemeleriyle karşılandığını öne sürdü.

Zeyrek, bazı Türk iş adamlarının Somali’de çeşitli projeler gerçekleştirdiğini ve bu projelerin bedelinin Türkiye hükümeti tarafından Somali’ye yapılan hibe ödemeleriyle karşılandığını öne sürdü.

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