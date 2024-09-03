Gazeteci Altan Sancar Açıkladı: "Ekrem İmamoğlu da Aday Olacak Mansur Yavaş da Aday Olacak"

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin, herhangi bir erken seçime gidilmediği sürece 2028'de yapılacak olmasıyla birlikte, gazeteci Altan Sancar, katıldığı bir programda CHP'deki adaylık tartışmaları hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
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Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Mansur Yavaş veya Ekrem İmamoğlu'nun aday gösterileceği tahmin edilse de, CHP'den kimin aday olacağı merak edilmeye ve tartışmalara konu olmaya devam ediyor.
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Gazeteci Altan Sancar ise CHP'nin iki isimi de aday göstereceğini öne sürdü ve şu ifadeleri kullandı: "Adaylık tartışmalarının varacağı yer, Ekrem İmamoğlu da aday olacak, Mansur Yavaş da aday olacak. Ekrem İmamoğlu, CHP'nin adayı olacak. Mansur Yavaş da İYİ Parti ve DEVA-Demokrat Parti grubunun adayı olabilir."
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