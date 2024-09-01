Özgür Özel'den Teğmenlere Destek: "Elbette Mustafa Kemal'in Askerleriyiz Diyecekler"

Bir Turist Türkiye'de Kaldığı Bir Otelde Sunulan Rihanna'lı Animasyon Şovunu Şaşkınlıkla Paylaştı

Bunlar Nasıl Paralar: Bir Baba Doğum Yapan Eşine Bebeğin Ağırlığı Kadar Altın ve Hediyeler Verdi