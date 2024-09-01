Özgür Özel'den Teğmenlere Destek: "Elbette Mustafa Kemal'in Askerleriyiz Diyecekler"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde teğmenlerin “Mustafa Kemal'in askerleriyiz” sloganı atarak yemin etmesi tartışmalara yol açmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den, slogan atan teğmenleri eleştiren AKP’lilere sert tepki geldi.
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“Mustafa Kemal'in askerleriyiz” sloganının atılmasının ardından tartışmalar devam ederken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuyla ilgili ilk açıklamayı yaptı.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Size benzeyip de hepimiz Trikopis'in askerleriyiz mi diyeceklerdi. Elbette Mustafa Kemal'in askerleri onlar. 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' demeyen bir teğmen varsa beka sorunu oradadır." ifadelerini kullandı.
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