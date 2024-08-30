Görüş Bildir
Haberler
Video
Diyanet İşleri Başkanı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki 30 Ağustos Resepsiyonunda Atatürk İçin Dua Etti

Diyanet İşleri Başkanı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki 30 Ağustos Resepsiyonunda Atatürk İçin Dua Etti

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
30.08.2024 - 23:01

İçerik Devam Ediyor

30 Ağustos Zafer Bayramı, ülkenin dört bir yanında coşluyla kutlanırken, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu düzenlendi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Diyanet İşleri Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için dua etti.

Diyanet İşleri Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için dua etti.

30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu, Diyanet TV'de canlı olarak yayınlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu, Diyanet TV'de canlı olarak yayınlandı.

Videonun tamamı için:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın