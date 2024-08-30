Diyanet İşleri Başkanı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki 30 Ağustos Resepsiyonunda Atatürk İçin Dua Etti

30 Ağustos Zafer Bayramı, ülkenin dört bir yanında coşluyla kutlanırken, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu düzenlendi.
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Diyanet İşleri Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için dua etti.
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30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu, Diyanet TV'de canlı olarak yayınlandı.
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