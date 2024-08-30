30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Fenerbahçe Tribünleri: "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz"

Fenerbahçe taraftarları, Alanyaspor karşılaşması öncesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı 3 farklı tribünde hazırladıkları etkileyici koreografilerle kutladı.
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Maçın başlamasına kısa bir süre kala taraftarlar, ’10. Yıl Marşı’na hep bir ağızdan eşlik ederken, 3 tribünde açılan Mustafa Kemal Atatürk koreografisi ve Türk bayrağı büyük bir ilgiyle karşılandı.
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Ardından Fenerbahçeli taraftarlar tribünleri ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ sloganıyla inletti.
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