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30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Fenerbahçe Tribünleri: "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz"

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Fenerbahçe Tribünleri: "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
30.08.2024 - 22:03

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Fenerbahçe taraftarları, Alanyaspor karşılaşması öncesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı 3 farklı tribünde hazırladıkları etkileyici koreografilerle kutladı.

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Maçın başlamasına kısa bir süre kala taraftarlar, ’10. Yıl Marşı’na hep bir ağızdan eşlik ederken, 3 tribünde açılan Mustafa Kemal Atatürk koreografisi ve Türk bayrağı büyük bir ilgiyle karşılandı.

Maçın başlamasına kısa bir süre kala taraftarlar, ’10. Yıl Marşı’na hep bir ağızdan eşlik ederken, 3 tribünde açılan Mustafa Kemal Atatürk koreografisi ve Türk bayrağı büyük bir ilgiyle karşılandı.

Ardından Fenerbahçeli taraftarlar tribünleri ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ sloganıyla inletti.

Ardından Fenerbahçeli taraftarlar tribünleri ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ sloganıyla inletti.

O anlar 👇

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