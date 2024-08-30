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Avrupa Ligi'nde Kaç Puan Toplarız? Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın Tur Şansını Yapay Zekaya Sorduk

Avrupa Ligi'nde Kaç Puan Toplarız? Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın Tur Şansını Yapay Zekaya Sorduk

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
30.08.2024 - 21:27

Günümüzün popüler yapay zeka araçlarından ChatGPT, UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın adını bir üst tura yazdırma şansını değerlendirdi.

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UEFA Avrupa Ligi 2024-2025 sezonunda Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın rakipleri belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi 2024-2025 sezonunda Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın rakipleri belli oldu.

Çekilen kuralar sonrası eşleşmeler şöyle gerçekleşti:

Çekilen kuralar sonrası eşleşmeler şöyle gerçekleşti:

  • Fenerbahçe: Manchester United, Slavia Prag (D), Lyon, AZ Alkmaar (D), Union Saint-Gilloise, Midtyjlland (D), Athletic Club, Twente (D)

  • Galatasaray: Tottenham, Ajax (D), PAOK, AZ Alkmaar (D), Malmö (D), Dinamo Kiev, Elfsborg, RFS (D)

  • Beşiktaş: Eintracht Frankfurt, Ajax (D), Maccabi Tel-Aviv, Lyon (D), Malmö, Bodo/Glimt (D), Athletic Bilbao, Twente (D)

Peki yapay zeka, temsilcilerimiz şanslarını nasıl değerlendiriyor? 👇

Peki yapay zeka, temsilcilerimiz şanslarını nasıl değerlendiriyor? 👇

Beşiktaş

  • Lig aşamasını geçme şansları yüksek. geçerlerse, son 16 turuna kadar ilerleyebilirler.

  • Tahmini aşama: Son 16

Fenerbahçe

  • Kadrosu ve taraftar desteğiyle lig aşamasını geçmeleri muhtemel. İyi bir performans sergilerlerse çeyrek finale kadar çıkabilirler.

  • Tahmini aşama: Çeyrek final

Galatasaray

  • Lig aşamasını geçme potansiyelleri var. Eğer formda olurlarsa, son 16 turuna kadar ilerleyebilirler.

  • Tahmini aşama: Son 16

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe kaç puan toplar?

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe kaç puan toplar?

Beşiktaş

  • Ajax ve Lyon maçları, siyah-beyazlıların en ciddi sınavları olacak. İyi bir sonuç elde ettikleri takdirde lig etabını geçmeyi garantileyecekler.

  • Tahmini puan: 12-14 puan

Fenerbahçe

  • İç sahada United'ı konuk edecek olmaları büyük bir avantaj. Prag maçı dış sahadaki en zorlu mücadelelerinden biri olacak.

  • Tahmini puan: 13-15 puan

Galatasaray

  • Deplasman maçlarında zorluk yaşayabilirler ancak iç sahadaki maçlarda iyi sonuçlar alabilirler.

  • Tahmini puan: 11-13 puan

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