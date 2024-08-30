Avrupa Ligi'nde Kaç Puan Toplarız? Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın Tur Şansını Yapay Zekaya Sorduk
Avrupa Ligi'nde Kaç Puan Toplarız? Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın Tur Şansını Yapay Zekaya Sorduk
Günümüzün popüler yapay zeka araçlarından ChatGPT, UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın adını bir üst tura yazdırma şansını değerlendirdi.
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UEFA Avrupa Ligi 2024-2025 sezonunda Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın rakipleri belli oldu.
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Çekilen kuralar sonrası eşleşmeler şöyle gerçekleşti:
Peki yapay zeka, temsilcilerimiz şanslarını nasıl değerlendiriyor? 👇
Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe kaç puan toplar?
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