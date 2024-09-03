Sokak Röportajı Veren Kişinin Tepki Toplayan Cevabı: "Bayanlar Boşuna Şiddet Görmüyor"

Sokak röportajında bir şahısa, 'Yolda şiddete uğrayan bir kadın görsen müdahale eder misin?' sorusu yöneltildi. Şahsın verdiği cevap ise sosyal medyada tepki topladı.
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Yolda şiddete uğrayan bir kadın gördüğünde tarafsız kalacağını belirten şahıs, kendisine yöneltilen soruya, "Bayanlar boşuna şiddet görmüyor, hep erkeklere atıyorlar suçu." şeklinde yanıt verdi.
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Soruya verdiği cevap ve kurduğu cümlelerle dikkat çeken şahıs, sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından tepki aldı.
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