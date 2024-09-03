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Sokak Röportajı Veren Kişinin Tepki Toplayan Cevabı: "Bayanlar Boşuna Şiddet Görmüyor"

Sokak Röportajı Veren Kişinin Tepki Toplayan Cevabı: "Bayanlar Boşuna Şiddet Görmüyor"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
03.09.2024 - 16:48

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Sokak röportajında bir şahısa, 'Yolda şiddete uğrayan bir kadın görsen müdahale eder misin?' sorusu yöneltildi. Şahsın verdiği cevap ise sosyal medyada tepki topladı.

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Yolda şiddete uğrayan bir kadın gördüğünde tarafsız kalacağını belirten şahıs, kendisine yöneltilen soruya, "Bayanlar boşuna şiddet görmüyor, hep erkeklere atıyorlar suçu." şeklinde yanıt verdi.

Yolda şiddete uğrayan bir kadın gördüğünde tarafsız kalacağını belirten şahıs, kendisine yöneltilen soruya, "Bayanlar boşuna şiddet görmüyor, hep erkeklere atıyorlar suçu." şeklinde yanıt verdi.

Soruya verdiği cevap ve kurduğu cümlelerle dikkat çeken şahıs, sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından tepki aldı.

Soruya verdiği cevap ve kurduğu cümlelerle dikkat çeken şahıs, sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından tepki aldı.

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