İlahiyatçı Mustafa Öztürk: "Atatürk'e Sövmeniz, Saymanız, Nankörlük Etmeniz Kanıma Dokunuyor”

İlahiyatçı Mustafa Öztürk, sosyal medyada paylaştığı videoda Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret edenlere sert bir dille tepki gösterdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlahiyatçı Öztürk, yaşadığımız ülkeyi bize bağışlayan kişinin Mustafa Kemal Atatürk olduğunu belirterek, ona nankörlük ve hakaret edenlere tepki gösterdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Cehalet içinde yüzen islamcılar, içki alemleri yapan padişahları evliya mertebesine yükseltirken bu ülkede rahat içinde yaşamanızı sağlayan Atatürk'e sövmeniz, saymanız, nankörlük etmeniz kanıma dokunuyor.”
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın