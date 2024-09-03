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İlahiyatçı Mustafa Öztürk: "Atatürk'e Sövmeniz, Saymanız, Nankörlük Etmeniz Kanıma Dokunuyor”

İlahiyatçı Mustafa Öztürk: "Atatürk'e Sövmeniz, Saymanız, Nankörlük Etmeniz Kanıma Dokunuyor”

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
03.09.2024 - 11:58 Son Güncelleme: 03.09.2024 - 12:02

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İlahiyatçı Mustafa Öztürk, sosyal medyada paylaştığı videoda Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret edenlere sert bir dille tepki gösterdi.

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İlahiyatçı Öztürk, yaşadığımız ülkeyi bize bağışlayan kişinin Mustafa Kemal Atatürk olduğunu belirterek, ona nankörlük ve hakaret edenlere tepki gösterdi.

İlahiyatçı Öztürk, yaşadığımız ülkeyi bize bağışlayan kişinin Mustafa Kemal Atatürk olduğunu belirterek, ona nankörlük ve hakaret edenlere tepki gösterdi.

“Cehalet içinde yüzen islamcılar, içki alemleri yapan padişahları evliya mertebesine yükseltirken bu ülkede rahat içinde yaşamanızı sağlayan Atatürk'e sövmeniz, saymanız, nankörlük etmeniz kanıma dokunuyor.”

“Cehalet içinde yüzen islamcılar, içki alemleri yapan padişahları evliya mertebesine yükseltirken bu ülkede rahat içinde yaşamanızı sağlayan Atatürk'e sövmeniz, saymanız, nankörlük etmeniz kanıma dokunuyor.”

Videonun tamamı için 👇

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