Bazı Kediler Bazı İnsanlardan Daha Akıllı Dedirtti! Motoru Görünce Durdu, Sürücünün İzniyle Karşıya Geçti

Kediler sevimli oldukları kadar zeki ve akıllı hayvanlar olarak biliniyor ve sosyal medyada sıkça karşılaştığımız 'kedi videoları' izleyenleri her defasında gülümsetmeyi başarıyor.
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Bir kedi, yolda ilerleyen bir motoru görünce aniden durarak geçiş yapmadı. Motorun yaklaşmasını dikkatle izleyen kedi, sürücünün kendisine geçiş izni vermesiyle yavaşça karşıya geçti.
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Kedinin bu zeki ve komik davranışı, birçok sosyal medya kullanıcısına "Bazı kediler bazı insanlardan daha akıllı" dedirtti!
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