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Şişe Suyun Fiyat Farkı Vatandaşı İsyan Ettirdi: "Ben Niye Küçük Esnafı Koruyayım?"

Şişe Suyun Fiyat Farkı Vatandaşı İsyan Ettirdi: "Ben Niye Küçük Esnafı Koruyayım?"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
04.09.2024 - 16:12

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Marketlerde 3,25 TL olan şişe suyun büfelerde 10 TL’ye satılmasına isyan eden bir vatandaş, fiyat farkı nedeniyle küçük esnafı desteklemek istemediğini belirtti.

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Market ve büfelerdeki fiyat farkı, vatandaşların tepkisini çekmeye devam ediyor. Son olarak, şişe suyun markette 3,25 TL, büfede ise 10 TL olduğunu belirten bir vatandaş, yaşadığı duruma isyan etti.

Market ve büfelerdeki fiyat farkı, vatandaşların tepkisini çekmeye devam ediyor. Son olarak, şişe suyun markette 3,25 TL, büfede ise 10 TL olduğunu belirten bir vatandaş, yaşadığı duruma isyan etti.

Fiyat farkını eleştiren vatandaş, “Ben niye küçük esnafı koruyayım?” diyerek yüksek fiyatlar karşısındaki tepkisini dile getirdi.

Fiyat farkını eleştiren vatandaş, “Ben niye küçük esnafı koruyayım?” diyerek yüksek fiyatlar karşısındaki tepkisini dile getirdi.

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