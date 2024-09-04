Şişe Suyun Fiyat Farkı Vatandaşı İsyan Ettirdi: "Ben Niye Küçük Esnafı Koruyayım?"

Marketlerde 3,25 TL olan şişe suyun büfelerde 10 TL’ye satılmasına isyan eden bir vatandaş, fiyat farkı nedeniyle küçük esnafı desteklemek istemediğini belirtti.
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Market ve büfelerdeki fiyat farkı, vatandaşların tepkisini çekmeye devam ediyor. Son olarak, şişe suyun markette 3,25 TL, büfede ise 10 TL olduğunu belirten bir vatandaş, yaşadığı duruma isyan etti.
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Fiyat farkını eleştiren vatandaş, “Ben niye küçük esnafı koruyayım?” diyerek yüksek fiyatlar karşısındaki tepkisini dile getirdi.
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