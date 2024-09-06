Görüş Bildir
Haberler
Video
Kenan Sofuoğlu’nun 5 Yaşındaki Oğlu Zayn Durdurulamıyor: Bu Defa Su Altında Şov Yaptı!

Kenan Sofuoğlu’nun 5 Yaşındaki Oğlu Zayn Durdurulamıyor: Bu Defa Su Altında Şov Yaptı!

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
06.09.2024 - 15:21

İçerik Devam Ediyor

Kenan Sofuoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu Zayn, küçük yaşına rağmen yeteneği ve cesaretiyle sık sık gündeme geliyor. Bu defa, su altında ağırlık kaldırarak gerçekleştirdiği etkileyici şov, sosyal medyada ilgi topladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Her yaptığıyla şaşkına döndüğümüz küçük Zayn'in, su altındaki bu performansı, izleyenleri hayran bırakırken sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Her yaptığıyla şaşkına döndüğümüz küçük Zayn'in, su altındaki bu performansı, izleyenleri hayran bırakırken sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Zayn'ın bu tür performansları, takipçileri tarafından ilgiyle izlenmeye ve paylaşılmaya devam ediyor.

Zayn'ın bu tür performansları, takipçileri tarafından ilgiyle izlenmeye ve paylaşılmaya devam ediyor.

Videonun tamamı için 👇

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın