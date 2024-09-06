Bursa'da Her Girenin Düştüğü Mistik Sokağın Görüntüleri!

Bursa'da bulunan ve her geçenin düştüğü mistik sokağın görüntüleri viral oldu. İlginç bir şekilde, herkesin aynı yerde neden düştüğü ise merak konusu.
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Bursa'da her girenin ilginç bir şekilde yere düştüğü sokağın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.
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Görüntülerin yayılmasıyla birlikte sosyal medya kullanıcıları çeşitli ilginç tahminlerde bulundu. Yatır mı var, yoksa çukur mu? Peki sizce neden herkes aynı noktada düşüyor olabilir?
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