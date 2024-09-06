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Bursa'da Her Girenin Düştüğü Mistik Sokağın Görüntüleri!

Bursa'da Her Girenin Düştüğü Mistik Sokağın Görüntüleri!

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
06.09.2024 - 13:01

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Bursa'da bulunan ve her geçenin düştüğü mistik sokağın görüntüleri viral oldu. İlginç bir şekilde, herkesin aynı yerde neden düştüğü ise merak konusu.

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Bursa'da her girenin ilginç bir şekilde yere düştüğü sokağın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Bursa'da her girenin ilginç bir şekilde yere düştüğü sokağın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerin yayılmasıyla birlikte sosyal medya kullanıcıları çeşitli ilginç tahminlerde bulundu. Yatır mı var, yoksa çukur mu? Peki sizce neden herkes aynı noktada düşüyor olabilir?

Görüntülerin yayılmasıyla birlikte sosyal medya kullanıcıları çeşitli ilginç tahminlerde bulundu. Yatır mı var, yoksa çukur mu? Peki sizce neden herkes aynı noktada düşüyor olabilir?

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