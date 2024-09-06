Silivri Dondurmadan Daha Soğuk: Maraş Dondurmacısı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a Meşhur Şakasını Yapamadı

Müşterilerine yaptığı şakalar ile tanınan bir Maraş dondurmacısı, karşısında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı görünce şovunu yapamadı. Dondurmayı direkt olarak Hakan Fidan'a takdim etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gittiği bir dondurmacıda etrafındakilere dondurma ısmarlarken görüntülendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Müşterilerine satış yaparken dondurma vermeme şakalarıyla tanınan Maraş dondurmacısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a her zamanki şovunu yapamadı. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
fidan savaş senaryolarının hesabını vereceksin.
Şakayı yapmaktan ziyade içeride 50 tane koruma ve istihbarat ajanları var. Bakanı salla, devlet bütün ciddiyetiyle ortada. Şaka yapmaya kimsenin gözü yemez. ... Devamını Gör