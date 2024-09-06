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Silivri Dondurmadan Daha Soğuk: Maraş Dondurmacısı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a Meşhur Şakasını Yapamadı

Silivri Dondurmadan Daha Soğuk: Maraş Dondurmacısı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a Meşhur Şakasını Yapamadı

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
06.09.2024 - 16:53

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Müşterilerine yaptığı şakalar ile tanınan bir Maraş dondurmacısı, karşısında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı görünce şovunu yapamadı. Dondurmayı direkt olarak Hakan Fidan'a takdim etti.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gittiği bir dondurmacıda etrafındakilere dondurma ısmarlarken görüntülendi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gittiği bir dondurmacıda etrafındakilere dondurma ısmarlarken görüntülendi.

Müşterilerine satış yaparken dondurma vermeme şakalarıyla tanınan Maraş dondurmacısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a her zamanki şovunu yapamadı. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Müşterilerine satış yaparken dondurma vermeme şakalarıyla tanınan Maraş dondurmacısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a her zamanki şovunu yapamadı. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Naci Kir

fidan savaş senaryolarının hesabını vereceksin.

Semih Kurnaz

Şakayı yapmaktan ziyade içeride 50 tane koruma ve istihbarat ajanları var. Bakanı salla, devlet bütün ciddiyetiyle ortada. Şaka yapmaya kimsenin gözü yemez. ... Devamını Gör