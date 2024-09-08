Danimarkalıların Dürüstlüğünü Anlatan Kadın “Nasıl Bu Kadar Olabilir?” Dedirtti

@pinarkiilerich adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir kadın, Danimarkalı eşiyle yaşadığı bir olaydan bahsetti. Kadın yaşananlara hem kendi şaşırmış hem de bizleri şaşırtmıştı. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Kadın Türkiye’de yaşadığı zamanlarda gözünden rahatsızlanıp, iş yerine vermek için rapor almıştı. Tabii bu duruma eşi epey şaşırmıştı.
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Hal böyle olunca kadın, eşine Türkiye’deki sistemden bahsetmiş, rapor alınmazsa insanların bunu kötü niyetle kullanabileceğinden bahsetmişti.
İşte detaylar 👇
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