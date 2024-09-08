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Danimarkalıların Dürüstlüğünü Anlatan Kadın “Nasıl Bu Kadar Olabilir?” Dedirtti

Danimarkalıların Dürüstlüğünü Anlatan Kadın “Nasıl Bu Kadar Olabilir?” Dedirtti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
08.09.2024 - 20:29

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@pinarkiilerich adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir kadın, Danimarkalı eşiyle yaşadığı bir olaydan bahsetti. Kadın yaşananlara hem kendi şaşırmış hem de bizleri şaşırtmıştı. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Kadın Türkiye’de yaşadığı zamanlarda gözünden rahatsızlanıp, iş yerine vermek için rapor almıştı. Tabii bu duruma eşi epey şaşırmıştı.

Kadın Türkiye’de yaşadığı zamanlarda gözünden rahatsızlanıp, iş yerine vermek için rapor almıştı. Tabii bu duruma eşi epey şaşırmıştı.

Çünkü Danimarka’da yalnızca ciddi hastalıklarda rapor alınıyormuş. Bu tip küçük rahatsızlıklarda iş yerine bildirmek yeterli oluyormuş.

Hal böyle olunca kadın, eşine Türkiye’deki sistemden bahsetmiş, rapor alınmazsa insanların bunu kötü niyetle kullanabileceğinden bahsetmişti.

Hal böyle olunca kadın, eşine Türkiye’deki sistemden bahsetmiş, rapor alınmazsa insanların bunu kötü niyetle kullanabileceğinden bahsetmişti.

Eşinin ise “İnsanlar hasta değilse, neden hasta olduğuna dair yalan söylesin ki?” diyerek şaşırması, Danimarkalıların dürüstlüğünü göstermişti.

İşte detaylar 👇

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