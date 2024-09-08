Topuklu Ayakkabı Görünce Ayağından Çıkarmayan Tatlı Kız Kalpleri Eritti

Yaş fark etmeksizin topuklu sevdası denen bir gerçek var. @ferahveeannesi adlı Instagram hesabından dünyalar tatlısı kızını paylaşan kadın da bu gerçeği bir kez daha göstermiş oldu.
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Tatlı bebiş ayakkabı dükkanını gezerken topuklu ayakkabı görmüş ve büyüsüne kapılmıştı.
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Dener denemez de ayakkabılara aşık olan kızın ayağından ailesi topukluları çıkaramadı.
İşte o anlar 👇
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