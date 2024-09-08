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Topuklu Ayakkabı Görünce Ayağından Çıkarmayan Tatlı Kız Kalpleri Eritti

Topuklu Ayakkabı Görünce Ayağından Çıkarmayan Tatlı Kız Kalpleri Eritti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
08.09.2024 - 19:11

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Yaş fark etmeksizin topuklu sevdası denen bir gerçek var. @ferahveeannesi adlı Instagram hesabından dünyalar tatlısı kızını paylaşan kadın da bu gerçeği bir kez daha göstermiş oldu.

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Tatlı bebiş ayakkabı dükkanını gezerken topuklu ayakkabı görmüş ve büyüsüne kapılmıştı.

Tatlı bebiş ayakkabı dükkanını gezerken topuklu ayakkabı görmüş ve büyüsüne kapılmıştı.

Dener denemez de ayakkabılara aşık olan kızın ayağından ailesi topukluları çıkaramadı.

Dener denemez de ayakkabılara aşık olan kızın ayağından ailesi topukluları çıkaramadı.

İşte o anlar 👇

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