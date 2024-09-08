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Kızının Kombinlerini Yorumlayan Baba Pozitifliğiyle Hepimizin Enerjisini Yükseltti!

Kızının Kombinlerini Yorumlayan Baba Pozitifliğiyle Hepimizin Enerjisini Yükseltti!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
08.09.2024 - 16:53

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@ssenakayass kullanıcı adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapan içerik üreticisi babasıyla birlikte çektiği bir videoyla kalplerimizi eritti. Genç kadın kombinlerini babasına yorumlatıyordu, babası ise içtenlikle kızına övgüler yağdırıyordu.

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Kızı ne giyerse giysin beğenen baba, izleyicilere “En güçlü kızlar babasından değer görenlerdir.” dedirtti.

Kızı ne giyerse giysin beğenen baba, izleyicilere “En güçlü kızlar babasından değer görenlerdir.” dedirtti.

Tatlı babanın kibarlığına, kızına olan desteğine beğeniler yağdı.

Tatlı babanın kibarlığına, kızına olan desteğine beğeniler yağdı.

İşte detaylar 👇

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