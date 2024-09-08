Kızının Kombinlerini Yorumlayan Baba Pozitifliğiyle Hepimizin Enerjisini Yükseltti!

@ssenakayass kullanıcı adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapan içerik üreticisi babasıyla birlikte çektiği bir videoyla kalplerimizi eritti. Genç kadın kombinlerini babasına yorumlatıyordu, babası ise içtenlikle kızına övgüler yağdırıyordu.
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Kızı ne giyerse giysin beğenen baba, izleyicilere “En güçlü kızlar babasından değer görenlerdir.” dedirtti.
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Tatlı babanın kibarlığına, kızına olan desteğine beğeniler yağdı.
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