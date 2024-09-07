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Gürcistan Seyahatini Fiyatlarıyla Paylaşan Kadın: “Sizce Gürcistan Hala Ucuz mu?”

Gürcistan Seyahatini Fiyatlarıyla Paylaşan Kadın: “Sizce Gürcistan Hala Ucuz mu?”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
07.09.2024 - 17:15

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@candanakgul adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir kadın Gürcistan seyahatinde nelere ne kadar harcadığını paylaştı ve takipçilerine “Sizce fiyatlar nasıl, gidilir mi?” sorusunu yöneltti. Gelin bir de biz bakalım.

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Kadın, ilk olarak seyahatlerin en önemlisi olan konaklama için 900 TL verdiğini söyledi.

Kadın, ilk olarak seyahatlerin en önemlisi olan konaklama için 900 TL verdiğini söyledi.

Ek olarak ise akşam yemeği 350 TL, bir litre şarap 100 TL, teleferik 80 TL, taksi kısa mesafe 40 TL, kahve ise 120 TL’ydi.

Ek olarak ise akşam yemeği 350 TL, bir litre şarap 100 TL, teleferik 80 TL, taksi kısa mesafe 40 TL, kahve ise 120 TL’ydi.

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Cici Bici

Konaklama 900 lira diyor, yemek 350… en son ne zaman 100 liraya sarap ictiniz ki Turkiyede? Pasaporta bile ihtiyac yok gurcistana gitmek icin; cikis harci yo... Devamını Gör