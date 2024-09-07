Gürcistan Seyahatini Fiyatlarıyla Paylaşan Kadın: “Sizce Gürcistan Hala Ucuz mu?”

@candanakgul adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir kadın Gürcistan seyahatinde nelere ne kadar harcadığını paylaştı ve takipçilerine “Sizce fiyatlar nasıl, gidilir mi?” sorusunu yöneltti. Gelin bir de biz bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kadın, ilk olarak seyahatlerin en önemlisi olan konaklama için 900 TL verdiğini söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ek olarak ise akşam yemeği 350 TL, bir litre şarap 100 TL, teleferik 80 TL, taksi kısa mesafe 40 TL, kahve ise 120 TL’ydi.
İşte detaylar 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Konaklama 900 lira diyor, yemek 350… en son ne zaman 100 liraya sarap ictiniz ki Turkiyede? Pasaporta bile ihtiyac yok gurcistana gitmek icin; cikis harci yo... Devamını Gör