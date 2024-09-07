Gördüğünüz Tüm Bağımlı Evleri Unutun: Mahremiyetin Anlamını Unutturan O Ev!

Bazı evler insanı hakikaten şaşırtıyor. Bir de o ilginç evler emlakçılar ya da ev sahipleri tarafından güzellenmeye çalışılınca iş daha da ilginç bir hal alıyor. @mimar_inanc adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapan bir içerik üreticisi paylaştığı evle akıl tutulması yaşattı.
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İlk olarak eve mutfağından giriş yapılıyordu. Hadi buna Amerikan mutfaklar sebebiyle alıştık diyelim.
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Ancak odalardan hiçbir anlam çıkarılamazdı. Üç odası olan evde odalara ulaşım, bir önceki odadan sağlanıyordu.
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