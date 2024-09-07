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Gördüğünüz Tüm Bağımlı Evleri Unutun: Mahremiyetin Anlamını Unutturan O Ev!

Gördüğünüz Tüm Bağımlı Evleri Unutun: Mahremiyetin Anlamını Unutturan O Ev!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
07.09.2024 - 13:58

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Bazı evler insanı hakikaten şaşırtıyor. Bir de o ilginç evler emlakçılar ya da ev sahipleri tarafından güzellenmeye çalışılınca iş daha da ilginç bir hal alıyor. @mimar_inanc adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapan bir içerik üreticisi paylaştığı evle akıl tutulması yaşattı.

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İlk olarak eve mutfağından giriş yapılıyordu. Hadi buna Amerikan mutfaklar sebebiyle alıştık diyelim.

İlk olarak eve mutfağından giriş yapılıyordu. Hadi buna Amerikan mutfaklar sebebiyle alıştık diyelim.

Ancak odalardan hiçbir anlam çıkarılamazdı. Üç odası olan evde odalara ulaşım, bir önceki odadan sağlanıyordu.

Ancak odalardan hiçbir anlam çıkarılamazdı. Üç odası olan evde odalara ulaşım, bir önceki odadan sağlanıyordu.

İşte detaylar 👇

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