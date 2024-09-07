Gazze’de Yaşayan Bir Filistinlinin Evinin Savaştan Önceki ve Sonraki Görüntüleri Yürekleri Dağladı

İsrail’in Filistin’e olan saldırıları ne yazik ki uzun süredir devam ediyor. Gazze’de yaşayan bir sosyal medya kullanıcısı da evini paylaşmasıyla gündeme geldi. Evi savaştan önce öylesine güzeldi ki, son halini görmek yürekleri dağladı.