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Gazze’de Yaşayan Bir Filistinlinin Evinin Savaştan Önceki ve Sonraki Görüntüleri Yürekleri Dağladı

Gazze’de Yaşayan Bir Filistinlinin Evinin Savaştan Önceki ve Sonraki Görüntüleri Yürekleri Dağladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
07.09.2024 - 12:01

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İsrail’in Filistin’e olan saldırıları ne yazik ki uzun süredir devam ediyor. Gazze’de yaşayan bir sosyal medya kullanıcısı da evini paylaşmasıyla gündeme geldi. Evi savaştan önce öylesine güzeldi ki, son halini görmek yürekleri dağladı.

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Ev sahibi sosyal medya içerikleri ürettiği için evin eski haline dair birçok çekim vardı.

Ev sahibi sosyal medya içerikleri ürettiği için evin eski haline dair birçok çekim vardı.

Savaştan sonra ise evin ilk halinden eser kalmamıştı. Ev sahibi birkaç eşyasını alarak maalesef ki yeniden evini terk etmek zorunda kaldı.

Savaştan sonra ise evin ilk halinden eser kalmamıştı. Ev sahibi birkaç eşyasını alarak maalesef ki yeniden evini terk etmek zorunda kaldı.

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