Çöpten Atık Toplayarak Geçimini Sağlayan Genç İsyan Etti: “Ben Bu Vatan İçin Bir Tane Kurşun Sıkmam”

Sokak röportajı veren bir genç ülkedeki adalet sistemine isyan etti. Çöpten atık toplayarak geçimini sağlayan genç, “ Bana bu vatan için bir tane kurşun sıktıramazlar.” sözleriyle konuşmaya başladı, gözyaşlarını zor tuttu.
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Zengin ve fakir ayrımı olduğunu söyleyerek, “Ülke böyle yönetilmez, yöneteceksen adalet terazisinde biçeceksin.” dedi.
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“Koskoca devletsin, halkın çöpten teneke topluyor, var mı böyle bir hal?” sözlerini de ekledi.
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