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Çöpten Atık Toplayarak Geçimini Sağlayan Genç İsyan Etti: “Ben Bu Vatan İçin Bir Tane Kurşun Sıkmam”

Çöpten Atık Toplayarak Geçimini Sağlayan Genç İsyan Etti: “Ben Bu Vatan İçin Bir Tane Kurşun Sıkmam”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
07.09.2024 - 11:31

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Sokak röportajı veren bir genç ülkedeki adalet sistemine isyan etti. Çöpten atık toplayarak geçimini sağlayan genç, “ Bana bu vatan için bir tane kurşun sıktıramazlar.” sözleriyle konuşmaya başladı, gözyaşlarını zor tuttu.

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Zengin ve fakir ayrımı olduğunu söyleyerek, “Ülke böyle yönetilmez, yöneteceksen adalet terazisinde biçeceksin.” dedi.

Zengin ve fakir ayrımı olduğunu söyleyerek, “Ülke böyle yönetilmez, yöneteceksen adalet terazisinde biçeceksin.” dedi.

“Koskoca devletsin, halkın çöpten teneke topluyor, var mı böyle bir hal?” sözlerini de ekledi.

“Koskoca devletsin, halkın çöpten teneke topluyor, var mı böyle bir hal?” sözlerini de ekledi.

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