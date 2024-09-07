Sokak Röportajında Polatların Tahliyesinde Yaşanacakları Bilen Adam: “Bunların Örnekleri Zamanında Yaşandı”

10 ay süren tutukluluğun ardından önce Dilan Polat, geçtiğimiz gün de eşi Engin Polat tahliye edildi. Engin Polat’ın tahliyesiyle birlikte Dilan Polat’ın sosyal medya hesabından yaptığı sevinç paylaşımları, Engin Polat’ın konvoy ile karşılanması gibi birçok şey tepki topladı. Polat çiftinin gündemi devam ederken geçtiğimiz aylarda yapılan bir sokak röportajı akıllara geldi.