Sokak Röportajında Polatların Tahliyesinde Yaşanacakları Bilen Adam: “Bunların Örnekleri Zamanında Yaşandı”

10 ay süren tutukluluğun ardından önce Dilan Polat, geçtiğimiz gün de eşi Engin Polat tahliye edildi. Engin Polat’ın tahliyesiyle birlikte Dilan Polat’ın sosyal medya hesabından yaptığı sevinç paylaşımları, Engin Polat’ın konvoy ile karşılanması gibi birçok şey tepki topladı. Polat çiftinin gündemi devam ederken geçtiğimiz aylarda yapılan bir sokak röportajı akıllara geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Vatandaş çiftin tutukluluğunun ardından sokak röportajında yaşanacak senaryoyu anlatmıştı ve ne dediyse birebir aynısı dün yaşandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Konvoyu, ‘enerci’li sevinç paylaşımlarını bilen adam, el konulan mal varlıklarının da iadesinin gerçekleşeceğini dile getirdi.
İşte detaylar 👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın