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Sokak Röportajında Polatların Tahliyesinde Yaşanacakları Bilen Adam: “Bunların Örnekleri Zamanında Yaşandı”

Sokak Röportajında Polatların Tahliyesinde Yaşanacakları Bilen Adam: “Bunların Örnekleri Zamanında Yaşandı”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
07.09.2024 - 10:33

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10 ay süren tutukluluğun ardından önce Dilan Polat, geçtiğimiz gün de eşi Engin Polat tahliye edildi. Engin Polat’ın tahliyesiyle birlikte Dilan Polat’ın sosyal medya hesabından yaptığı sevinç paylaşımları, Engin Polat’ın konvoy ile karşılanması gibi birçok şey tepki topladı. Polat çiftinin gündemi devam ederken geçtiğimiz aylarda yapılan bir sokak röportajı akıllara geldi.

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Vatandaş çiftin tutukluluğunun ardından sokak röportajında yaşanacak senaryoyu anlatmıştı ve ne dediyse birebir aynısı dün yaşandı.

Vatandaş çiftin tutukluluğunun ardından sokak röportajında yaşanacak senaryoyu anlatmıştı ve ne dediyse birebir aynısı dün yaşandı.

Konvoyu, ‘enerci’li sevinç paylaşımlarını bilen adam, el konulan mal varlıklarının da iadesinin gerçekleşeceğini dile getirdi.

Konvoyu, ‘enerci’li sevinç paylaşımlarını bilen adam, el konulan mal varlıklarının da iadesinin gerçekleşeceğini dile getirdi.

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