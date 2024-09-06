Şamil Tayyar'dan Engin Polat'ın Tahliyesine Eleştiri: "Her Şey Yalansa Polat Çiftinden Çıkın Özür Dileyin"
Şamil Tayyar'dan Engin Polat'ın Tahliyesine Eleştiri: "Her Şey Yalansa Polat Çiftinden Çıkın Özür Dileyin"
AK Partili eski milletvekili Şamil Tayyar, kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve 40 yıla kadar hapis cezası ile yargılanan Engin Polat'ın tahliye edilmesine tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şamil Tayyar, 'Karar sürecindeki mübaşirden savcı ve hakime kadar hepsinin, hatta yedi sülalesinin mal varlığını, para trafiğini araştırın, yolsuzluk varsa burunlarından fitil fitil getirin' dedi.
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Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruşmada, 40 yıla kadar hapis cezası ile yargılanan Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tutuklulukta geçirdikleri süre ve mevcut delil durumu dikkate alınarak tahliyelerine karar verildi.
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AK Partili Tayyar, Engin Polat’ın tahliyesinin toplum vicdanını rahatsız ettiğine dikkat çekerek, "Dilan Polat’tan sonra Engin Polat’ın tahliyesi, toplum vicdanını rahatsız etmiştir" dedi.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şamil Tayyar şu ifadeleri kullandı: "Dilan Polat’tan sonra Engin Polat’ın tahliyesi, toplum vicdanını rahatsız etmiştir. Zaten yargıya güven azdı, şimdi bir kez daha sarsıldı. 40 yıldan fazla hapis cezası gerektiren kara para aklama iddiası ile 9 ay sonra gelen tahliye kararı arasındaki paradoksu, karar vericilerin kamuoyuna mutlaka izah etmesi gerekir. Her şey yalansa Polat çiftinden çıkın özür dileyin. Değilse karar sürecindeki mübaşirden savcı ve hakime kadar hepsinin, hatta yedi sülalesinin mal varlığını, para trafiğini araştırın, yolsuzluk varsa burunlarından fitil fitil getirin. Getirin ki ibret olsun aleme."
İşte o paylaşım:
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