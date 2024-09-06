Şamil Tayyar'dan Engin Polat'ın Tahliyesine Eleştiri: "Her Şey Yalansa Polat Çiftinden Çıkın Özür Dileyin"

AK Partili eski milletvekili Şamil Tayyar, kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve 40 yıla kadar hapis cezası ile yargılanan Engin Polat'ın tahliye edilmesine tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şamil Tayyar, 'Karar sürecindeki mübaşirden savcı ve hakime kadar hepsinin, hatta yedi sülalesinin mal varlığını, para trafiğini araştırın, yolsuzluk varsa burunlarından fitil fitil getirin' dedi.