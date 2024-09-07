İtalyan Teyzelerin Americano ile İmtihanı Güldürdü: Bir Yudum Alır Almaz Yüzleri Ekşidi

@pizzavekebab adlı Instagram hesaplarından içerikler üreten Türk ve İtalyan ikili, bir paylaşımıyla kahkahaları topladı. Ricky adlı İtalyan çocuk, teyzelerine Americano denetecekti ve teyzelerinin haberi yoktu.
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Önce Americanoları hazırladı ardındansa tadım esnasında anbean kaydetti.
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İki teyzenin de tepkileri birbirinden komikti. Americano’ya olan düşmanlıkları gözlerinden okunuyordu.
İşte o anlar 👇
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Amerikano, filtre kahve, sade türk kahvesi vazgeçilmezim 💜İtalyan amerikano ile burda içtiğimiz arasında ki fark nedir ?
Elin Avrupai dezzeleri modern çağın kahvelerine not verirken, bizim dezzeler şalvarı çekip asma yaprağı basıp salça kaynatıyor, ee adamlar çağdaş tabi, meden... Devamını Gör