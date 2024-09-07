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İtalyan Teyzelerin Americano ile İmtihanı Güldürdü: Bir Yudum Alır Almaz Yüzleri Ekşidi

İtalyan Teyzelerin Americano ile İmtihanı Güldürdü: Bir Yudum Alır Almaz Yüzleri Ekşidi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
07.09.2024 - 14:38

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@pizzavekebab adlı Instagram hesaplarından içerikler üreten Türk ve İtalyan ikili, bir paylaşımıyla kahkahaları topladı. Ricky adlı İtalyan çocuk, teyzelerine Americano denetecekti ve teyzelerinin haberi yoktu.

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Önce Americanoları hazırladı ardındansa tadım esnasında anbean kaydetti.

Önce Americanoları hazırladı ardındansa tadım esnasında anbean kaydetti.

İki teyzenin de tepkileri birbirinden komikti. Americano’ya olan düşmanlıkları gözlerinden okunuyordu.

İki teyzenin de tepkileri birbirinden komikti. Americano’ya olan düşmanlıkları gözlerinden okunuyordu.

İşte o anlar 👇

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shizuka_

Amerikano, filtre kahve, sade türk kahvesi vazgeçilmezim 💜İtalyan amerikano ile burda içtiğimiz arasında ki fark nedir ?

Turgut Güler

Elin Avrupai dezzeleri modern çağın kahvelerine not verirken, bizim dezzeler şalvarı çekip asma yaprağı basıp salça kaynatıyor, ee adamlar çağdaş tabi, meden... Devamını Gör