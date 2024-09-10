"Tatlı Komasına Girdik": Kenan Yıldız Minik Taraftarların Sevgisi Karşısında Ne Yapacağını Bilemedi

Milli futbolcu Kenan Yıldız, minik taraftarlarının coşkulu seslenişleri karşısında ne yapacağını şaşırdı. Minik taraftarın ilgisiyle karşılaşan Yıldız, 'Ne yapacağım?' diyerek şaşkınlığını dile getirdi ve minik hayranlarına el sallayarak tatlı bir tepki verdi.
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Performansıyla spor dünyasının gözdesi haline gelen Yıldız, minik taraftarlar tarafından da ilgi odağı oldu.
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Kendisine coşkuyla seslenen çocuklar karşısında ne yapacağını şaşıran Kenan Yıldız, "Napcam?" diyerek tatlı bir tepki verdi.
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