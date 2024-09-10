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Sahaya Giren Taraftarı Güvenliğin Sert Müdahalesinden Arda Güler Korudu

Sahaya Giren Taraftarı Güvenliğin Sert Müdahalesinden Arda Güler Korudu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
10.09.2024 - 11:12

Milli yıldızımız Arda Güler saha içi ve saha dışı davranışlarıyla her zaman takdirleri toplamayı başarıyor. Mütevazı ve saygılı tavırları ile dikkat çeken Arda dün akşam da bir taraftarı adeta güvenliğin 'gazabından' korudu.'

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Kerem Aktürkoğlu'nun üç golle yıldızlaştığı gecede gözler bir yandan da Arda Güler'deydi. Bir asistle geceyi kapatan Arda yine gözlerin pasını silmeyi başardı.

Kerem Aktürkoğlu'nun üç golle yıldızlaştığı gecede gözler bir yandan da Arda Güler'deydi. Bir asistle geceyi kapatan Arda yine gözlerin pasını silmeyi başardı.

Arda, güzel oyununun yanı sıra dün farklı bir olayla daha gündeme geldi. Sahaya atlayan genç bir taraftar koşarak Arda'nın yanına geldi ve sarılmak istedi.

Arda, güzel oyununun yanı sıra dün farklı bir olayla daha gündeme geldi. Sahaya atlayan genç bir taraftar koşarak Arda'nın yanına geldi ve sarılmak istedi.

Güvenlik görevlilerinin sert bir müdahale için geldiği anda, Arda güvenlikleri "sakin" diyerek uyardı ve taraftara ilk anda gerçekleşebilecek sert bir müdahaleyi önledi.

Güvenlik görevlilerinin sert bir müdahale için geldiği anda, Arda güvenlikleri "sakin" diyerek uyardı ve taraftara ilk anda gerçekleşebilecek sert bir müdahaleyi önledi.

Arda'ya sarılarak sahadan çıkan taraftarın ardından maç da kaldığı yerden devam etti.

Arda'ya sarılarak sahadan çıkan taraftarın ardından maç da kaldığı yerden devam etti.

İşte o anlar:

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