Adriano'yu Beşiktaş'a Arda Turan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan İkna Etmiş
Adriano'yu Beşiktaş'a Arda Turan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan İkna Etmiş
Beşiktaş'ta bir dönem harika performansıyla taraftarın aklında yer eden Adriano, geliş süreciyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Cansel Kemiksiz'in röportajında Adriano gelmeden önce çekincelerini anlattı.
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Barcelona geçirdiği günlerden sonra Beşiktaş forması giyen Adriano'nun Türkiye'ye geliş süreci hiç de kolay olmamış.
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Beşiktaş'tan teklif aldığı sırada "darbe girişimi" olduğunu dile getiren Adriano kafasında çok fazla soru işareti olduğunu söyledi.
Adriano'yu Beşiktaş'a getiren sürecin başrolünde ise Arda Turan var. Adriano, Arda'nın transferdeki önemini ve Beşiktaş'a gelmesi için yaptıklarını anlattı.
Adriano, "Arda beni ikna etmek için yanımda cumhurbaşkanını aramıştı. Her şeyin yolunda olduğunu öğrendik ve ben de teklifi kabul ettim" dedi.
Adriano, Beşiktaş formasıyla 111 maça çıktı 4 gol attı, 11 asist yaptı. Beşiktaş'la bir kez de şampiyonluk kupası kaldırdı.
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