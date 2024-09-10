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Adriano'yu Beşiktaş'a Arda Turan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan İkna Etmiş

Adriano'yu Beşiktaş'a Arda Turan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan İkna Etmiş

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
10.09.2024 - 09:59

Beşiktaş'ta bir dönem harika performansıyla taraftarın aklında yer eden Adriano, geliş süreciyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Cansel Kemiksiz'in röportajında Adriano gelmeden önce çekincelerini anlattı.

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Barcelona geçirdiği günlerden sonra Beşiktaş forması giyen Adriano'nun Türkiye'ye geliş süreci hiç de kolay olmamış.

Barcelona geçirdiği günlerden sonra Beşiktaş forması giyen Adriano'nun Türkiye'ye geliş süreci hiç de kolay olmamış.

Beşiktaş'tan teklif aldığı sırada "darbe girişimi" olduğunu dile getiren Adriano kafasında çok fazla soru işareti olduğunu söyledi.

Beşiktaş'tan teklif aldığı sırada "darbe girişimi" olduğunu dile getiren Adriano kafasında çok fazla soru işareti olduğunu söyledi.

Adriano'yu Beşiktaş'a getiren sürecin başrolünde ise Arda Turan var. Adriano, Arda'nın transferdeki önemini ve Beşiktaş'a gelmesi için yaptıklarını anlattı.

Adriano'yu Beşiktaş'a getiren sürecin başrolünde ise Arda Turan var. Adriano, Arda'nın transferdeki önemini ve Beşiktaş'a gelmesi için yaptıklarını anlattı.

Adriano, "Arda beni ikna etmek için yanımda cumhurbaşkanını aramıştı. Her şeyin yolunda olduğunu öğrendik ve ben de teklifi kabul ettim" dedi.

Adriano, "Arda beni ikna etmek için yanımda cumhurbaşkanını aramıştı. Her şeyin yolunda olduğunu öğrendik ve ben de teklifi kabul ettim" dedi.

Adriano, Beşiktaş formasıyla 111 maça çıktı 4 gol attı, 11 asist yaptı. Beşiktaş'la bir kez de şampiyonluk kupası kaldırdı.

Adriano, Beşiktaş formasıyla 111 maça çıktı 4 gol attı, 11 asist yaptı. Beşiktaş'la bir kez de şampiyonluk kupası kaldırdı.

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