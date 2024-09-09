Benfica'nın Kerem Aktürkoğlu İçin Belirlediği Serbest Kalma Bedeli Oldukça Dikkat Çekici!

Benfica'nın Galatasaray'dan kadrosuna kattığı milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, İzlanda maçında adeta şov yaptı. Mücadele sonrası, sarı-kırmızılı taraftarların birçoğu 'keşke' dedi. Portekiz ekibinin, 25 yaşındaki futbolcu için belirlediği serbest kalma bedeli ise gündem oldu.