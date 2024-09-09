Benfica'nın Kerem Aktürkoğlu İçin Belirlediği Serbest Kalma Bedeli Oldukça Dikkat Çekici!
Benfica'nın Kerem Aktürkoğlu İçin Belirlediği Serbest Kalma Bedeli Oldukça Dikkat Çekici!
Benfica'nın Galatasaray'dan kadrosuna kattığı milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, İzlanda maçında adeta şov yaptı. Mücadele sonrası, sarı-kırmızılı taraftarların birçoğu 'keşke' dedi. Portekiz ekibinin, 25 yaşındaki futbolcu için belirlediği serbest kalma bedeli ise gündem oldu.
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Eylül 2020'de Galatasaray'a imza atan Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz hafta sarı-kırmızılı kulübüne veda etmişti.
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Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica, 25 yaşındaki oyuncuyu 12 milyon euro bedelle kadrosuna kattığını açıklamıştı.
Kırmızı-beyazlılar, ayrıca başarılı futbolcunun serbest kalma bedelini de 60 milyon euro olarak belirlendiğini paylaşmıştı.
İzlanda maçında mükemmel gollerle hat-trick yapmasının ardındansa transferi için kabul edilen tutar, tepkilere yol açtı.
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