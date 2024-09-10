Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Arda Güler'in Dedesi Transfer Söylentilerine Kızdı, Torununun Geleceği Hakkında Konuştu

Arda Güler'in Dedesi Transfer Söylentilerine Kızdı, Torununun Geleceği Hakkında Konuştu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
10.09.2024 - 09:29

Milli yıldızımız Arda Güler hem milli takımda hem de Real Madrid'deki kısıtlı performansıyla hepimizin gözbebeği oldu. Real Madrid'de süre alamadıkça adı da transfer dedikodularına karışıyor. Transfer söylentilerine noktaya dedesi Mehmet Ali Güler koydu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İzmir'de İzlanda'yı 3-1 yendiğimiz maçta bir asistle oynayan Arda'nın tribünlerde özel bir konuğu vardı.

İzmir'de İzlanda'yı 3-1 yendiğimiz maçta bir asistle oynayan Arda'nın tribünlerde özel bir konuğu vardı.

Genç oyuncunun dedesi Mehmet Ali Güler, Mengen'den İzmir'e torunu Arda'nın maçını izlemek için geldi. Maç sonunda da transfer söylentilerine nokta koydu.

Genç oyuncunun dedesi Mehmet Ali Güler, Mengen'den İzmir'e torunu Arda'nın maçını izlemek için geldi. Maç sonunda da transfer söylentilerine nokta koydu.

Mehmet Ali Güler, "Artık Türkiye'ye gelmez" dediği torunu için "Arda Güler bu sene Real Madrid'de çok fazla süre alacak. Arda'nın önü açılıyor Real Madrid'de. Fizik olarak noksanları var bence. Bu sene daha iyi olacak" dedi.

Mehmet Ali Güler, "Artık Türkiye'ye gelmez" dediği torunu için "Arda Güler bu sene Real Madrid'de çok fazla süre alacak. Arda'nın önü açılıyor Real Madrid'de. Fizik olarak noksanları var bence. Bu sene daha iyi olacak" dedi.

Torununun geleceği için de konuşan dedesi, "Kimse Galatasaray'a Fenerbahçe'ye gelecek demesin. Türkiye'ye gelmez artık" dedi.

Torununun geleceği için de konuşan dedesi, "Kimse Galatasaray'a Fenerbahçe'ye gelecek demesin. Türkiye'ye gelmez artık" dedi.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
4
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın