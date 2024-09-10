Arda Güler'in Dedesi Transfer Söylentilerine Kızdı, Torununun Geleceği Hakkında Konuştu
Arda Güler'in Dedesi Transfer Söylentilerine Kızdı, Torununun Geleceği Hakkında Konuştu
Milli yıldızımız Arda Güler hem milli takımda hem de Real Madrid'deki kısıtlı performansıyla hepimizin gözbebeği oldu. Real Madrid'de süre alamadıkça adı da transfer dedikodularına karışıyor. Transfer söylentilerine noktaya dedesi Mehmet Ali Güler koydu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İzmir'de İzlanda'yı 3-1 yendiğimiz maçta bir asistle oynayan Arda'nın tribünlerde özel bir konuğu vardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Genç oyuncunun dedesi Mehmet Ali Güler, Mengen'den İzmir'e torunu Arda'nın maçını izlemek için geldi. Maç sonunda da transfer söylentilerine nokta koydu.
Mehmet Ali Güler, "Artık Türkiye'ye gelmez" dediği torunu için "Arda Güler bu sene Real Madrid'de çok fazla süre alacak. Arda'nın önü açılıyor Real Madrid'de. Fizik olarak noksanları var bence. Bu sene daha iyi olacak" dedi.
Torununun geleceği için de konuşan dedesi, "Kimse Galatasaray'a Fenerbahçe'ye gelecek demesin. Türkiye'ye gelmez artık" dedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın