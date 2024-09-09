A Milli Takım, Uluslar Ligi'nde İzlanda'yı 3-1 Mağlup Ederek İlk Üç Puanını Aldı
A Milli Takım, Uluslar Ligi'nde İzlanda'yı 3-1 Mağlup Ederek İlk Üç Puanını Aldı
A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde İzmir'de konuk ettiği İzlanda'yı 3-1'le geçti. Galibiyet gollerimiz, birkaç gün önce Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.
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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta mücadele eden Türkiye, turnuvadaki ikinci maçından üç puanla ayrıldı.
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Ay-yıldızılar, deplasmandaki Galler beraberliği sonrası İzlanda'yı İzmir'de 3-1 mağlup etmeyi başardı.
Üç puanı getiren goller, Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. 25 yaşındaki oyuncumuz, 2, 52 ve 88'de fileleri buldu. Deplasman ekibinin tek golünü ise 37'de Palsson kaydetti.
Kerem'in ilk golü 👇
İkinci golü 👇
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Üçüncü golü 👇
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