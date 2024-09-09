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A Milli Takım, Uluslar Ligi'nde İzlanda'yı 3-1 Mağlup Ederek İlk Üç Puanını Aldı

A Milli Takım, Uluslar Ligi'nde İzlanda'yı 3-1 Mağlup Ederek İlk Üç Puanını Aldı

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
09.09.2024 - 23:41

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde İzmir'de konuk ettiği İzlanda'yı 3-1'le geçti. Galibiyet gollerimiz, birkaç gün önce Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.

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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta mücadele eden Türkiye, turnuvadaki ikinci maçından üç puanla ayrıldı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta mücadele eden Türkiye, turnuvadaki ikinci maçından üç puanla ayrıldı.

Ay-yıldızılar, deplasmandaki Galler beraberliği sonrası İzlanda'yı İzmir'de 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Ay-yıldızılar, deplasmandaki Galler beraberliği sonrası İzlanda'yı İzmir'de 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Üç puanı getiren goller, Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. 25 yaşındaki oyuncumuz, 2, 52 ve 88'de fileleri buldu. Deplasman ekibinin tek golünü ise 37'de Palsson kaydetti.

Üç puanı getiren goller, Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. 25 yaşındaki oyuncumuz, 2, 52 ve 88'de fileleri buldu. Deplasman ekibinin tek golünü ise 37'de Palsson kaydetti.

Kerem'in ilk golü 👇

İkinci golü 👇

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Üçüncü golü 👇

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