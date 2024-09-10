İzlanda Teknik Direktörü Age Hareide İzmir'in Sıcaklığından Dert Yandı
İzlanda Teknik Direktörü Age Hareide İzmir'in Sıcaklığından Dert Yandı
Milli Takımımızın İzlanda'yı 3-1 yendiği maçın yankıları sürüyor. İzmir'de oynanan maçın ardından İzlanda Teknik Direktörü Age Hareide de stadyum ve şehirle ilgili açıklamalar yaptı.
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Kerem Aktürkoğlu'nun üç golle damga vurduğu gecede en büyük destekçilerinden biri de İzmir tribünleriydi.
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9 Eylül'e denk gelen maçta İzmir'in kurtuluşunu kutlayan binler, coşkusunu stada da taşıdı. Stat tercihi bu nedenle başarılı bulunurken, iklim şartları da rakibimize dezavantaja dönüştü.
Finlandiya, İsveç ya da İzlanda gibi takımları genellikle hava şartları ufak da olsa bir avantaj sağlasın diye Antalya, İzmir gibi şehirlerde oynuyoruz. Hatta bazen İstanbul tercihi eleştiriliyor.
Soğuk iklimden gelen takımları "sıcak havanın etkili olduğu" şehirlerde ağırlamamıza İzlanda da dahil oldu.
İzlanda'nın tecrübeli teknik direktörü Age Hareide de bu konuya değindi. Milli takımımızı oynadığı futbol için hem takım hem de bireysel isimler üzerinden tebrik eden Hareide, hava şartlarına değindi.
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Tecrübeli isim, "Kendi evimizde oynadığımız maçları çok soğuk havalarda oynuyoruz. Burada da inanılmaz bir sıcak vardı. Soğuk havada daha iyi performans sergiliyoruz, bundan sonra evdeki maçlarımızda daha şanslı olacağız" dedi.
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