Türkiye - İzlanda Maçında Tribünlerden "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" Sloganı!

Aşiret Düğününde Takılanlar Dudak Uçuklattı: Geline 5 Kilo Altın, Damada 5 Milyon TL!

Halk TV Muhabiri Ferit Demir:"Mezarlıkta Biri Yanıma Yaklaşıp ‘Aslında Bizim Seni Öldürmemiz Gerekiyor' Dedi"