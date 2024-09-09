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Türkiye - İzlanda Maçında Tribünlerden "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" Sloganı!

Türkiye - İzlanda Maçında Tribünlerden "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" Sloganı!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
09.09.2024 - 22:32

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A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda'yı konuk ettiği maçta tribünler 9 Eylül İzmir’in Kurtuluş Günü'nde İzmir Marşı'nı söyledi ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganları attı.

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A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında İzmir'de İzlanda ile karşı karşıya geliyor.

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında İzmir'de İzlanda ile karşı karşıya geliyor.

Ay-yıldızlı ekibimiz, mücadelenin ikinci dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti.

Rakip takım, 37'de Palsson ile skora denge getirdi.

Rakip takım, 37'de Palsson ile skora denge getirdi.

Tribünler ise ilk düdükle birlikte İzmir Marşı'nı söylemeye başladı.

Tribünler ise ilk düdükle birlikte İzmir Marşı'nı söylemeye başladı.

Seyircilerin "çocuklara kalkan eller kırılsın" dediği duyuldu.

Seyircilerin "çocuklara kalkan eller kırılsın" dediği duyuldu.

'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganlarıyla da stadyum inledi. 👇

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