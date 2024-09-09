Türkiye - İzlanda Maçında Tribünlerden "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" Sloganı!

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A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında İzmir'de İzlanda ile karşı karşıya geliyor.
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Ay-yıldızlı ekibimiz, mücadelenin ikinci dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti.
Rakip takım, 37'de Palsson ile skora denge getirdi.
Tribünler ise ilk düdükle birlikte İzmir Marşı'nı söylemeye başladı.
Seyircilerin "çocuklara kalkan eller kırılsın" dediği duyuldu.
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