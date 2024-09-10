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Akıllara Durgunluk Getirdi: Ankara'da Engelli Rolü Yapan Kişi Marketi Soydu

Akıllara Durgunluk Getirdi: Ankara'da Engelli Rolü Yapan Kişi Marketi Soydu

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
10.09.2024 - 15:29

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Ankara’da akıllara durgunluk getiren bir hırsızlık olayı yaşandı. Bir kişi, engelli rolü yaparak tekerlekli sandalyeyle girdiği süpermarketi adeta boşalttı.

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Güvenlik kameralarını umursamayan hırsız, engelli arabasından defalarca kalkarak canı ne çektiyse aldı ve hiçbir şey olmamış gibi marketten ayrıldı.

Güvenlik kameralarını umursamayan hırsız, engelli arabasından defalarca kalkarak canı ne çektiyse aldı ve hiçbir şey olmamış gibi marketten ayrıldı.

Hırsızın görüntüleri güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, hırsızın rahat tavırları görenleri şaşkına çevirdi.

Hırsızın görüntüleri güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, hırsızın rahat tavırları görenleri şaşkına çevirdi.

O anlar👇

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