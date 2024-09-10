Akıllara Durgunluk Getirdi: Ankara'da Engelli Rolü Yapan Kişi Marketi Soydu

Ankara’da akıllara durgunluk getiren bir hırsızlık olayı yaşandı. Bir kişi, engelli rolü yaparak tekerlekli sandalyeyle girdiği süpermarketi adeta boşalttı.
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Güvenlik kameralarını umursamayan hırsız, engelli arabasından defalarca kalkarak canı ne çektiyse aldı ve hiçbir şey olmamış gibi marketten ayrıldı.
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Hırsızın görüntüleri güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, hırsızın rahat tavırları görenleri şaşkına çevirdi.
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